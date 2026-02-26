Marc Márquez y sus sensaciones antes de Tailandia: ''Necesito una moto que gire un poquito más''

El de Cervera ha comentado sus sensaciones en la previa de la primera carrera del año en Tailandia

Ya no queda nada para que de comienzo la nueva temporada de MotoGP. Y es que literalmente quedan horas para volver a ver a Marc Márquez encima de su Ducati inaugurando el nuevo curso en el GP de Tailandia. El de Cervera ha comentado un poco de todo en DAZN antes de que arranque oficialmente la acción, hablando tanto de la nueva moto como del problema estomacal del que ya parece estar curado.

Marc Márquez, listo para Tailandia

''Sí, sí, sí. Ya estamos con energías, sobre todo. La gastroenteritis con el Fortasec se corta, como todo humano; pero es verdad que luego se te queda ahí un vacío en el cuerpo que, durante el test es imposible recuperar, pero ayer miércoles estaba con energía'', bromeaba Marc Márquez cuando le preguntaron sobre esos problemas estomacales que le azotaron hace unos días.

Después de las risas con este desbarajuste de salud, Márquez quiso valorar los cambios en la aerodinámica de la Ducati: ''La verdad es que empezaré con una aerodinámica 24. El año pasado acabé con la 25. Todo tiene un porqué: no digo que no vuelva a usar la 25 durante la temporada; pero, ahora mismo, tengo que pilotar de una manera que la 24 me ayuda un poquito más que la 25. Y veremos. Sí que es verdad que el concepto de la moto ha cambiado un pelín la manera de pilotarla, y ahí toca adaptar la aerodinámica que más rendimiento da, da igual el número''.

Adaptando el pilotaje

Un estilo de pilotaje que ha cambiado respecto a la anterior temporada: ''De momento no hay la fuerza del año pasado. Entonces, necesito una moto que gire un poquito más, que vaya más en las líneas correctas y no forzarla tanto como hice el año pasado con el paso aerodinámico; pero esperemos usarlo o tener otra mejora, que también querrá decir que estamos más por el sitio''.

Eso sí, admite que todavía no está recuperado por completo, aún queda un poco de camino por recorrer: ''No sé cuál será el cien por cien. Entonces, estamos mejorando. Siento que hay margen aún de mejora. Evidentemente, la lesión de Indonesia no fue una broma, fue una lesión que parecía al principio que iba a estar en Valencia o a lo mejor no, pero ya me lo pintaron como ha sido: como un invierno duro. Pero bueno, ahora aún estamos ahí buscando el cien por cien después de esta nueva lesión, que no sabemos cuál es, esperemos que sea el mismo que 2025''.