La última comparativa de Toprak Razgatlioglu que asusta al resto de pilotos de MotoGP

El estreno del piloto otomano será uno de los grandes alicientes del campeonato mundial de MotoGP 2026. Y algunos ya se atreven a pronosticar cuál será su resultado

Toprak Razgatlioglu ya ha comenzado a ser apuntado por los focos y a recibir elogios y todavía no se ha estrenado en una competición de MotoGP. Pero su trayectoria en Superbikes, su mentalidad y su test oficial realizado con Pramac denotan que va a dar mucha guerra en el próximo Mundial de MotoGP 2026, donde ejercerá como uno de los 'rookies' pese a sus 29 años.

Él no quiere ningún tipo de presión y ya ha dicho en más de una ocasión que se tomará la temporada como una campaña de aprendizaje continuo. Cuando se ha subido a la GP ha notado un cambio abismal y sabe que necesitará su periodo de adaptación. Sin embargo, hay quienes tienen claro que el piloto otomano acabará triunfando en la categoría reina.

Y uno de ellos es el italiano Alberto Vergani, uno de los mánager más reputados de los paddocks en los últimos tiempos, conocedor de WorldSBK, y que no ha dudado en compararle con otros grandes pilotos. En una entrevista concedida a los compañeros de GPOne, el dirigente transalpino ha dejado claro que lo conoce muy bien: "Para los demás, Toprak Razgatlioglu podría ser un quebradero de cabeza en Yamaha. Es un campeón, un talento loco, y los resultados hablan por él mismo: ha ganado tres mundiales de Superbikes con dos fabricantes diferentes (Yamaha y BMW). Tuve la oportunidad de hablar con él en Valencia [en el cierre de la temporada 2025 y en el test], y fue una locura. Es consciente de lo que le espera, de las dificultades que encontrará y de cómo manejarlas, teniendo en cuenta su capacidad de pilotaje. Como también dice Marco Melandri, Toprak tiene un talento monstruoso, que le ha dado la madre naturaleza. Y me gustaría decir una cosa que relaciona a Toprak con otro piloto".

Y en este mismo sentido se ha encargado de compararle con otro talentoso expiloto: "Casey Stoner me dijo una vez: cuando tengas una moto, piensa sólo en esa y en cómo llevarla lo mejor posible, porque en el momento en que mires a otra, pierdes energía y ya has perdido. Ahí es donde entra Toprak, que en Valencia me dijo: 'Este año tuve problemas por culpa del chasis'. En el momento en que dejé de quejarme y me centré en pilotar, y en lo que podía hacer con la BMW, solucioné mis problemas. Oírle decir estas palabras me recordó a Casey: para mí, Razgatlıoglu es un 'Stoner 2.0: La Venganza'".