Toprak le da de ventaja a Marc Márquez un año y se cita con él en 2027
El turco será uno de los 'rookies' de MotoGP el año que viene y promete dar espectáculo del bueno. Eso sí, sólo cuando gane. Y espera poder incluso tutear al nueve veces campeón del mundo
Toprak Razgatlioglu ya está mentalizado para la nueva aventura de su vida: competir en MotoGP. A los 29 años le ha llegado la oportunidad que tanto esperaba y ahora quiere aprovechar el tiempo perdido plantándole cara hasta al mismísimo Marc Márquez. Sabe bien cuáles son sus virtudes y sus defectos y, aunque reconoce que pilotar una GP no tiene nada que ver con lo hecho hasta ahora, se mantiene optimista y confía en que podrá dar espectáculo desde primera hora. Eso sí, también es consciente que le toca un año de formación continua.
Así, al menos, lo ha dejado claro en una entrevista que ha concedido al diario Marca, donde ha dejado claro cuáles serán sus intenciones desde primera hora: "Después del primer test, no era fácil decir algo porque sólo era eso, el primer test, pero yo soy el mismo de siempre. El primer año será un año de aprendizaje. Después, con los nuevos neumáticos y las nuevas reglas, en ese momento siento que habrá mucho éxito, en 2027. Pero antes, si logro algunas buenas posiciones, o algunos podios si es posible, estaré muy contento por ello, para mi primer año en MotoGP. Entiendo que el primer año no será fácil, porque la MotoGP es una moto completamente diferente, los neumáticos, mi marca es distinta, pero creo que Yamaha es 2027 será aún más fuerte y que juntos podremos tener mucho éxito juntos".
Cuestionado por la buena relación que mantiene con Marc Márquez, con quien se le pudo ver cenando en los FIM Awards, desea poder luchar con él en algunas citas: "Espero esta temporada ya estar luchando con él en algunas carreras, es mi objetivo, pero en 2027 ya sí será mi mayor reto, pelear con él. Para mí tiene un talento increíble; es, realmente, una leyenda de MotoGP. También ha demostrado que se puede volver con fuerza, como hizo este año. Estoy muy contento por él. Igualmente por su familia, porque sé cómo lo pasaron después de la lesión, luchando en cada carrera con la Honda y, ahora, finalmente, volviendo a sonreír. Está claro que no somos amigos cercanos, pero siempre hemos ido hablando. También es un tipo muy divertido, pero luchar con él será mi gran objetivo".
Sobre sus peculiares celebraciones en Superbikes, el piloto otomano asegura que seguirá haciendo su show, pero para ello debe subir al podio primero: "No sé. Yo siempre hago algún show cuando gano. En MotoGP, si hago algún podio, quizá haga algún show. Necesito acabar en alguna buena posición para hacer algún show, porque necesito una motivación. Si acabo la carrera 15º o 10º, si hago algún ‘stoppie’ (levantar rueda trasera) o ‘wheelie’ (caballito), no sería bonito porque dirían que por qué hago un show si quedo el 15º. No parece bonito. Mi carácter no es así. Para mí, primero va el éxito y, luego, el show. Eso es muy importante. Sí, en el test hice un ‘stoppie’, pero no fue uno muy largo, porque aún soy un poco nuevo, no estaba del todo relajado. No hice un tiempo realmente bueno. Si hiciera un buen crono, entonces sí daría show. Necesito tiempo para hacerlo, pero MotoGP necesita esto, pero yo lo hago porque es mi carácter, no porque sí. Me sale automático si tengo éxito".
Y entre otras preguntas, ha hablado sobre su compañero de equipo, Fabio Quartararo: "Siempre intento dar lo mejor de mí mismo. Fabio es un buen chico, me gusta. Sí, llevamos una Yamaha, pero no me centro en Fabio, sólo en disfrutar con la moto, sobre ella. Ése es mi reto. Si empiezo a disfrutar, el éxito llegará. Veremos. Primero tengo que conseguir una buena configuración, adaptarme a la moto, a los neumáticos. Eso es muy importante para mí. Será el primer año y tampoco quiero marcarme muchos objetivos antes de la primera carrera, pero todos tenemos objetivos".