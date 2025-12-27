La dura realidad con Marc Márquez: "Un día lo echaremos de menos"

Chicho Lorenzo la valorado la superioridad de Marc Márquez en este 2025, la misma que pese a llegar a aburrirle, le ha llevado a echar de menos al piloto de Cervera en las cuatro carreras finales del campeonato

El mundial de MotoGP ha tenido este 2025 a un dominador sin igual en la figura de Marc Márquez, quien ha sido muy superior al resto hasta el punto de ganar el título con cinco pruebas de antelación, en el Gran Premio de Japón. Sin embargo, en la siguiente prueba, en Indonesia, sufrió una caída en la que se lesionó el hombro y le ha tenido hasta hace unos días impedido, sin entrenar sobre la moto. En total se ausentó de cuatro carreras, las mismas en las que Ducati perdió la iniciativa y casi ningún piloto fue capaz de asumir el mando con la jerarquía del de Cervera.

Esto es un síntoma clave de que hay eones de distancia entre el 93 y el resto, al punto de que incluso a los más críticos con su forma de dominar tan abrumadora no les queda otra que confesar que sin él las carreras son algo muy diferente. Un ejemplo de ello es Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo y afamado entrenador de técnica sobre la moto, que se mueve en esta línea: "Me aburrí con su superioridad en algunas carreras, pero le eché de menos cuando no pudo seguir corriendo".

Es más, tiene claro que ahora que Marc ha vuelto a la primera plana, tras sufrir durante años por culpa de las lesiones y de una Honda que en nada se parecía a la que le hizo ganar seis título en siete años -precisamente su hijo le arrebató el otro en 2015- , supone un gran impulso para su deporte en sí mismo: "El peso de Marc Márquez en este deporte, a día de hoy, es indiscutible; todo gira en torno a él. Incluso a sus rivales les va bien que Marc haya vuelto a ganar con tanta superioridad".

Una pérdida dolorosa...cuando se produzca

Como expone el propio Lorenzo, Marc Márquez ha hecho que que MotoGP crezca hasta ser mucho más importante a nivel global, y que haya más aficionados siguiendo las carreras y más patrocinadores. Y aunque la presencia de Márquez sea muy polarizante, espera que se le valore como lo que es, uno de los mejores, si no el mejor de la historia. "Su creatividad no tiene límites y siempre consigue que le salgan los tiempos. es un piloto que no solo está marcando una época, sino que está poniendo el listón en lo más alto de la historia. Solo espero que los aficionados lo valoren y lo disfruten, porque un día lo echaremos de menos".