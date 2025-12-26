Pirro lo tiene claro: ''No es Ducati quién necesitaba a Marc Márquez para ganar''

El piloto probador de la marca italiana habla sobre los entresijos de la personalización de la moto al conductor, asegurando que tan solo un 5% es personalizable

2025 ha sido un año inolvidable en la carrera profesional de Marc Márquez. El GP de Tailandia fue el pistoletazo de salida de lo que promete ser una temporada de éxitos junto a Ducati, su nuevo equipo, tras dejar Honda y apostar en el Gresini Racing. Y lo volvió a hacer. El de Cervera consiguió su séptimo título de la categoría reina tras una temporada de película, con 11 victorias en carreras principales y ocho poles en los 18 Grandes Premios que disputó.

Aunque en el GP de Japón se aseguró el título, sufrió una lesión en el hombro que no el dejó competir en las últimas carrera, pero ya está preparándolo todo para volver en 2026 por la puerta grande. Ahora ha sido el piloto probador desde 2013 de Ducati, Michele Pirro, el que ha querido compartir su forma de pensar tras este primer año que se cumple en enero de Marc Márquez en el equipo italiano.

Pirro habla sobre Marc Márquez

El veterano piloto ha hablado sobre los entresijos de Ducati, comentando que la llegada de Márquez no ha cambiado nada realmente a lo que a nivel técnico se refiere, explicándolo en unas palabras para Fanpage.it: ''Marc no ha cambiado nuestro método de trabajo y no existe el riesgo de desarrollar la moto según sus indicaciones. De hecho, la base de la moto, 90-95% es inamovible. Luego hay un 5% que se puede personalizar: hay cosas que se pueden decidir usar o no. Pero la base, si funciona, siempre es la misma. Sólo existe un 5% personalizable en base al estilo de pilotaje''.

Ducati, un equipo ganador

Ahora ha sido Marc Márquez el que ha triunfado vestido de rojo en la categoría reina, pero los italianos ya lo hicieron en 2022 con Pecco Bagnaia y con Jorge Martín en 2024, lo que le hace advertir a Pirro: ''Recuerdo que los últimos tres mundiales los ha ganado Ducati con dos pilotos diferentes. Además, no es Ducati quien necesitaba a Marc Márquez para ganar, ha sucedido al contrario''.

Sobre el compañero del español ha querido también hablar Michele Pirro, ya que este año no ha sido el mejor para Bagnaia. El italiano ha quedado quinto en la clasificación general, un resultado que no se puede dejar pasar por alto: ''La moto es ganadora, como demuestran los resultados. Por desgracia, ocurren temporadas en las que un piloto no consigue optimizar todo el trabajo: puede suceder. Lo importante es mirar al futuro, tratando de entender cuáles han sido los errores e intentar resolverlos''.