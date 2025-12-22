El futuro de Marc Márquez, una pieza clave en la hoja de ruta de Ducati

Ducati ya empieza a mirar más allá de 2026 y el nombre de Marc Márquez aparece en el centro de la planificación del equipo. Claudio Domenicali, CEO de la marcar italiana, ha admitido que el futuro del siete veces campeón del mundo de MotoGP entra en la ecuación de Ducati

Claudio Domenicali ha hablado durante el Campeoni in Festa, el nombre oficial del evento anual que organiza Ducati para celebrar sus títulos mundiales de motociclismo. En ella se rinde homenaje a los pilotos y al equipo técnico, siendo sin duda el protagonista ha sido Marc Márquez. El CEO de Ducati ha hablado de las expectativas de la escudería italiana de cara al cambio de reglamento previsto para el 2027 y sobre la continuidad de los pilotos que actualmente forman la plantilla.

Marc Márquez finaliza su contrato en 2026

Cuando le han preguntado sobre la renovación de Marc Márquez, Dominacali ha dejado claro que ''está en el mercado y, evidentemente, es una cuestión a valorar''. También aclara que ''sucede lo mismo con Pecco Bagnaia, que lleva mucho tiempo con nosotros. El mercado existe para todos, pero de momento es muy pronto. Creo que empezaremos a jugar entre febrero y marzo''. Toda una declaración de intenciones que deja claro el interés de Ducati por continuar con el de Cervera, que este año se ha llevado una alegría y un susto. El catalán ha vuelto a ser ganador por séptima vez, pero también ha tropezado de nuevo con su talón de Aquiles: los problemas en su castigado hombro derecho tras la caída en el GP de Japón y los molestias que arrastra en su mano.

Domenicali sobre lo que se viene en 2027

El ambicioso ingeniero tiene claro que lo que más le motiva es ''una especie de apuesta conmigo mismo'' debido a que cuando ganaron el primer título con Pecco Banaia, en varias entrevistas dijo según sus palabras que no le gustaría ''ganar un solo título, si no abrir un ciclo de cinco años como el que había hecho Michael Schumacher en Ferrari''. Un ciclo de cinco años que termina el año que viene, por lo que ''el reto es hacer el sexto, el séptimo y el octavo''.

Eso sí, tiene claro que ''en 2026 las cosas son más o menos conocidas y previsibles'' pero ''en 2027 las motos será completamente nuevas'' para lo que ''los chicos de Corse, Gigi Dall'Igna y Davide Barana están trabajando intensamente para poner en pista una moto que esté al nivel adecuado''.

La 'conspiración' para evitar inventos

Domenicali quiso dejar caer que ''varias de las cosas que Ducati introdujo han sido eliminadas del reglamento, en particular todos los sistemas de variación del ajuste trasero, donde nosotros fuimos los primeros en intuir que había una posibilidad y conseguimos una ventaja''. Una fórmula que ya habían testeado con anterioridad: ''Pensad en una situación similar, un ajuste trasero variable, ya la habíamos probado en 2001 en Superbike, viene de lejos. Como las alas, ya existían pequeñas en 2008. Si vais al museo, encontraréis una moto de Nicky Hayden''.

''Desde el punto de vista general, reglamentario y político, hay un intento de hacer los reglamentos lo más simples posibles para evitar que Ducati vuelva a inventarse algo extraño... pero los chicos son listos, así que veremos si en los pliegues del reglamento se encuentra algo. Serán motos más simples desde cierto punto de vista, también con menos posibilidades. Así que habrá que descubrir quién tendrá las mejores intuiciones'', comentaba el CEO de Ducati.