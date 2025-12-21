Ducati lanza un último capote a Bagnaia: “Estamos seguros de que puede hacerlo”

Pecco Bagnaia no ha tenido ni mucho menos un buen año este 2025, sin embargo, desde Ducati están convencidos de que es capaz de darle la vuelta y volver a ser el campeón que un día fue

El 2025 de Pecco Bagnaia ha sido un año dramático, lejos de su mejor nivel, pasándolo mal y sufriendo mucho hasta terminar en la 5ª plaza del mundial, con algunos buenos destellos, pero sobre todo con muchos problemas tanto con la moto como consigo mismo. La llegada de Marc Márquez, sumada al brutal rendimiento del de Cervera desde primer día, fue una losa para el turinés, que está en el disparadero. Sin embargo, la realidad es que desde la marca no hacen más que demostrar su apoyo hacia el gran campeón italiano de los últimos años, pues creen que el talento que tiene le va a permitir salir del pozo.

El encargado de expresarlo públicamente es el ‘team principal’ del Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, uno de los grandes valedores de Pecco: “Es evidente que es una lástima que Pecco no pudiera rendir de la manera adecuada, como estamos seguros de que puede hacerlo”. Y es que los grandes momentos, como el doblete en Motegi, les permiten ser optimistas sobre que consiga levantar el vuelo y volver a pelear por grandes cosas. “Yo quiero a Pecco. Pecco es uno de los pilotos más importantes, o el más importante hasta ahora, para Ducati. Ganó dos títulos para nosotros y 31 carreras”.

El 2027 en el horizonte

Pese a que el apoyo de Borgo Panigale está ahí, la realidad es que el contrato del turinés está próximo a llegar a su fin, lo que puede hacer que muy pronto se empiece a hablar de un cambio de aires. Si los resultados no llegan van a empezar a sonar voces favorables a subir a alguno de los otros nombres que tienen en la órbita de sus equipos satélite, como Álex Márquez, Fermín Aldeguer, o incluso Pedro Acosta, que acaba su vinculación con KTM y no se puede descartar que acabe de rojo, lo que sería un sueño para la marca y para el piloto, deseoso de subir a la mejor moto de la parrilla.

No obstante, Bagnaia es italiano, bicampeón y una apuesta de muchos años de la empresa, por lo que lo lógico sería darle confianza y oportunidades para que vuelva a ser el que era y seguir formando la dupla con Marc, siendo el contrapunto, tanto en pista como fuera de ella, así como de publicidad, pues para los tifosi tener a uno de los suyos encima de la moto roja es siempre un gran impulso.