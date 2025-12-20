Marc Márquez cierra filas con Ducati

Aún ni siquiera ha comenzado la temporada 2026 de MotoGP, sin embargo ya se empieza a mirar al 2027, cuando la gran mayoría de pilotos salen al mercado, y por encima de todos ellos destaca Marc Márquez y su futuro con Ducati

El mundial de MotoGP está llamado a tener un año loco en 2026, y no, no solo por lo que suceda en la pista, que tras el brutal final de campaña de Aprilia podemos esperar que sea vibrante. Si no porque en los despachos va a haber llamadas a diestro y siniestro que pueden hacer que la parrilla luzca completamente diferente en 2027. La gran mayoría de pilotos acaban contrato y eso sumado a la nueva reglamentación que entra en vigor con las motos de 850, puede hacer que cualquier parecido con la actualidad sea pura coincidencia.

Por encima de todo eso tenemos que centrarnos en el campeón, Marc Márquez. El piloto de Cervera ha vivido un año de un dominio apabullante, en el que cerró el título cinco carreras antes de que el calendario llegara a su fin, aunque justo una semana después se fue al suelo en Indonesia y ha estado tres meses parado hasta estos días en los que vuelve poco a poco a entrenar sobre la moto. No obstante, tras dos años en Ducati y este tercero que entra, el contrato de Marc llega a su fin. Y con todos los huecos del mundo abiertos, además de que cualquier marca se va a pelear por él, la pregunta es claro, y es si va a renovar por los de Borgo Panigale.

Márquez da pistas sobre su futuro en Ducati

Y en el evento navideño de Ducati donde han celebrado todos los éxitos de este 2025, le han preguntado, y ha sido ciertamente confuso, aunque se puede entender interés por seguir: ”Cuando estoy contento, soy rápido y estoy ganando. Por lo tanto, la prioridad es ser rápido, y si puedo serlo en Ducati. Pero debo entender muchas cosas y decidir qué es lo mejor para mi futuro". Estas últimas palabras son las que abren las opciones ciertamente, aunque las primeras dejan claro que al igual que en su etapa en Honda, es fiel cuando las cosas funcionan.

Ahora falta que en pista sigan siendo tan superiores como hasta ahora, pues una vez que él se bajó de la moto tras Indonesia, las cuatro últimas pruebas no fueron ni mucho menos buenas para el resto de pilotos ducatistas. Es más, fueron las Aprilia las que mandaron, por lo que la igualdad que puede haber en 2026 es quizá una de las grandes dudas sobre el material que va a tener Márquez de cara a elegir su futuro en los últimos años de su carrera,