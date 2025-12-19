Fermín Aldeguer avisa a Ducati para 2027: “La clave será tener moto oficial”

Fermín Aldeguer ha sido una de las grandes sorpresas de la parrilla de MotoGP en general y de Ducati en particular este 2026, por eso mismo el joven murciano quiere más y de cara a 2027 sueña con una moto oficial

A la pregunta de cuál es la mejor moto del mundial de MotoGP parece fácil responder, más aún después de que en los últimos años hayamos vivido una superioridad tan alta como la de las Ducati. Este 2025 ha sido por primera vez cuando otras marcas como Aprilia se les han acercado, aunque no a Marc Márquez, amo y señor del certamen. Por eso mismo por primera vez se habla de posibles vientos de cambio en la casa boloñesa, donde la figura de Pecco Bagnaia está algo deteriorada tras haberlo pasado tan mal. El turinés tiene contrato para 2026, pero en 2027 se acaba y es posible que busque un cambio de aires, por lo que ya están posicionando para un ascenso en Borgo Panigale.

El nombre no es otro que el de Fermín Aldeguer, el ‘rookie’ del año de este curso, quien ha sido una de las grandes sorpresas en el Gresini, demostrando su talento en su estreno en la categoría reina, llegando incluso a ganar. Por eso mismo quiere más y después de que haya confirmado que Álex Márquez, su compañero de garaje, va a llevar una GP26, el se postula para hacerlo el año siguiente.

Así se ha expresado en Marca, donde le han entrevistado y lejos de esconderse, se ha postulado para el ascenso en una campaña en la que de verdad será clave: “ La clave será tener moto oficial . No hablo ya solo de estar en el equipo de fábrica, no; moto oficial, apoyo oficial para 2027, que es donde hay cambio de reglamento y donde las motos, desde la primera a la última carrera, evolucionarán, cambiarán. Y ahí es donde hay que estar, en esa moto".

Los Márquez, Bagnaia, DiGia…¿y Acosta?

La pelea por tener una montura ‘pata negra’ de los de Borgo Panigale el año que viene va a ser muy alta, empezando directamente por los que ya la tendrán en 2026, los hermanos Márquez y Pecco Bagnaia, pero sin olvidar a Fabio Di Giannantonio, que la ha tenido este curso y tiene contrato directo con la fábrica al igual que Aldeguer, o claro está, quien se pueda sumar a la causa. De cara a 2027 casi nadie tiene contrato y hay un nombre que parece unido a Ducati desde hace mucho, el de Pedro Acosta. Otro joven murciano que suena para subirse a la máquina italiana, aunque en este caso hay una parte muy alta que depende de lo que pueda darle KTM en 2026, más allá de que el interés ahora mismo parezca mutuo.