Marc Márquez confirma su fecha de vuelta en Ducati

El piloto catalán ha confirmado en el evento 'Campioni in Festa' celebrado por el equipo italiano que este domingo espera poder empezar a rodar

Se le acabaron las vacaciones obligadas por lesión a Marc Márquez. El piloto catalán, que tuvo que pasar por el quirófano una semana después de proclamarse campeón del mundo por novena vez en su carrera, se encuentra ya contando los días y las horas para que le den el permiso para subirse de nuevo a la moto roja.

En el evento organizado por Ducati bajo el título de 'Campioni in Festa', el de Cervera ya se ha puesto una fecha para regresar: "Estoy mucho mejor y la semana que viene volveré a montar en moto. Me he sometido a una revisión médica y ya han pasado tres meses desde la lesión. Así que el domingo o la semana que viene volveré a subirme al sillín, para entender lo que significa pilotar una moto".

Cabe recordar que fue el pasado 5 de octubre cuando en el Gran Premio de Indonesia fue arrollado por Marco Bezzecchi. En un primer momento, el piloto español intentó evitar la operación, pero las lesiones eran demasiado severas como para no hacerlo y, días después, pasó por 'boxes' para que le repararan una rotura en la base del hombro derecho.

Asimismo, ya había confesado el catalán en la gala del año del Comité Olímpico Español que regresaría pronto, pero ahora le ha puesto una fecha más concreta: domingo día 21 o la próxima semana: "No hay vacaciones para mí, no. Es así. Para mí es fácil aceptarlo. Para Gemma, mi novia, es un poco más difícil (dijo entre risas). Pero al final, ella también lo entiende. Tenía que trabajar bastante, hacer rehabilitación, e incluso celebrar el título. Había que hacerlo. Hoy viernes, es el último día que celebramos el título de 2025, porque a partir de mañana ya estaremos trabajando en 2026".

Por otro lado, le ha querido agradecer al equipo todo lo que hicieron por él para traerle: "Tuve que renunciar a muchas cosas para volver a este nivel y trabajar mucho. Pero, al final, llegué al equipo adecuado, a la moto adecuada después de un buen año con el equipo Gresini, con Nadia Padovani. Allí volví a encontrarme a mí mismo. Conseguí la moto adecuada y di el salto al equipo de fábrica. El año pasado comprendí lo que significaba ser piloto del equipo Gresini. Este año, he entendido lo que significa ser un Ducatista. He conocido al equipo y me he llevado muy bien con todos. Y eso marca la diferencia entre un piloto feliz y un piloto rápido".