Marc Márquez no espera hasta 2026 y vuelve a entrenar sobre dos ruedas

El piloto de MotoGP ha cumplido su palabra de dejar de lado un año más las vacaciones, dejando claro que el proceso de recuperación ya está en marcha

Marc Márquez tenía dentro unas ganas incontrolables de volver a subirse a una dos ruedas. Hace poco pudimos verlo en sus redes sociales subido a una bicicleta, y este lunes 22 de diciembre ha dado el salto a una motocross, una 450 Desmo en el circuito de Acarrás, situado en Lleida. El catalán este año ha ganado su séptimo mundial de MotoGP, y ahora ha vuelto a demostrar que no importa las veces que se caiga, si no que lo importante es poder levantarse y seguir. Hace apenas tres meses que tuvo que operarse debido a sus mayor pesadilla: las fracturas en los hombros. Y llegó en el momento en el que estaba en la cumbre, ya matemáticamente tenía el título, en el GP de Indonensia, donde un choque con Marco Bezzecchi le frustró el seguir sumando.

Las 'vacaciones' de Marc Márquez

Mientras el mundo en parte se para por las vacaciones navideñas, Marc Márquez las disfruta a su manera. El mismo asimiló que un año más no iba a poder desconectar del todo si su objetivo es llegar a la temporada 2026 en la mejor forma posible. Y es por eso que ha disfrutado de volver a ponerse a los mandos de una Ducati, en esta ocasión de motocross.

Y que mejor manera que hacerlo con su hermano, rival y subcampeón del mundo, Alex Márquez. Les acompañó también el nuevo piloto de Honda, Diogo Moreira. El mismo publicó en su perfil de Instagram varias instantáneas bajo el lema: ''Primer día encima de la moto. Mucho trabajo por delante, pero ha llegado el momento de acumular horas y sensaciones. ¡Paso a paso!''.

La vista puesta en Sepang

El reglamento no permite que Marc Márquez vuelva a una MotoGP para los test de Sepang, que tendrá lugar en los primeros días de febrero y será el primero oficial de 2026. La fractura y los daños en el ligamento del hombro derecho requirió, además de la cirugía, un largo periodo de recuperación estimado en 16 semanas. La operación fue necesaria tras optarse por un tratamiento conservador que no estabilizó la lesión.

Tras la intervención, el de Cervera tuvo que estar cuatro semanas con inmovilización completa del brazo, antes de comenzar la rehabilitación. Para no aumentar el riesgo de recaídas y no poner en riesgo su carrera -teniendo en cuentas las anteriores lesiones en la zona también graves- tanto los médicos como Ducati decidieron en conjunto que lo más prudente y correcto era respetar los tiempos biológicos de recuperación.