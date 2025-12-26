Paolo Simoncelli desnuda a Bagnaia frente a Marc Márquez

El gran jefe del SIC58 Squadra Corse en Moto3 y padre del inolvidable y malogrado Marco Simoncelli no ha tenido reparos en criticar a su compatriota tras la temporada que ha firmado en 2025

Sobrevivir a la muerte de un hijo ya es una clara muestra de ser alguien sobrenatural. Porque nadie está programado para soportar semejante dolor y porque todo lo que venga después debe tener una importancia tan insignificante que cualquier problema se reduce a su más ínfima expresión. Por eso, cada vez que Paolo Simoncelli habla todo los medios deciden hacerse eco de sus palabras.

El padre del malogrado Marco Simoncelli nunca se muerde la lengua y esta última vez no iba a ser diferente. En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, el gran jefe del SIC58 Squadra Corse en Moto3 ha dejado algunas perlas que ya están dando la vuelta al mundo.

Ha sido muy crítico con los nuevos propietarios de MotoGP, los americanos de Liberty Media, señalando que teme que busquen demasiado el espectáculo y acaben por perder la esencia del motociclismo. Y, por otro lado, no ha dudado en atizar a su compatriota Pecco Bagnaia después de la decepcionante temporada que ha firmado en 2025.

Cuestionado por si cree que logrará Pecco remontar el vuelo en 2026, Paolo ha sido tajante: "Esperemos que haya asentado su cerebro. No estaba preparado para un compañero tan fuerte. Pecco viene del grupo de Valentino Rossi, y a fuerza de escuchar todo lo que dicen en ese grupo, subestimó a Márquez. El año anterior perdió el Mundial ganando 11 carreras. Pensó: 'Lo único que tengo que hacer es caerme menos'. Pero Marc en la pista es una bestia, y eso le hizo entrar en crisis".

En este sentido, no ha dudado en comparar al piloto de Cervera con su hijo fallecido en el Gran Premio de Malasia de 2011: "Sabía que Marc era el más fuerte. Siempre me gustó, corre y piensa como mi hijo, nunca se rinde y siempre lo intenta. Si Marco no hubiera muerto, nos habríamos divertido mucho. Ya sabes lo que son las peleas deportivas...".

Su encuentro con el Papa Francisco y su estado con Dios

En dicha entrevista también ha vuelto a recordar su última conversación con el Papa Francisco, que falleció el pasado 21 de abril. Fue en 2021 cuando le dijo al pontífice que estaba "enfadado con el jefe" y, ahora, cuestionado por ello, ha declarado lo siguiente: "Está distraído, debería tener más cuidado. Suceden cosas que hacen demasiado daño, los padres nunca deberían sobrevivir a sus hijos''.

Tras lo sucedido en su familia, Paolo admite que le cuesta "encontrar consuelo en la fe", pero que en su mente siempre usa la misma fórmula: "Simplemente me repito que así es la vida y sobre todo, no tengo ningún remordimiento. El destino de Marco era este, mi esposa y yo hicimos todo lo posible para que fuera feliz y él murió mientras hacía algo que le hacía feliz''.