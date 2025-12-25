La gran amenaza de Marc Márquez para 2026 tiene nombre y apellido

El mismo piloto que le lesionó en Indonesia se antoja como uno de los grandes candidatos a luchar por la corona de MotoGP el próximo curso

Marc Márquez ha logrado en 2025 resurgir de las cenizas a las que le hicieron caer sus lesiones, para alcanzar el ‘Olimpo' motociclista con su noveno título mundial en un año que se podría catalogar de ‘oro’ para este deporte en España, con prácticamente todos los títulos importantes en manos de pilotos españoles.

El de Cervera logró proclamarse matemáticamente campeón del mundo de MotoGP cinco grandes premios antes de la finalización del campeonato, y menos mal que lo hizo pues en la carrera larga del domingo en Indonesia, el italiano Marco Bezzecchi le embistió por detrás, provocando una caída en la que el español se lesionó el hombro derecho y dijo adiós a lo que restaba de temporada.

Y precisamente en esas cuatro últimas citas del campeonato el propio Bezzecchi sacó a relucir su máximo potencial, dejando claro que el próximo curso tratará de ponerle las cosas muy difíciles al catalán. El de Aprilia sumó dos triunfos de domingo y acabó la temporada con tres triunfos en total y otras tres victorias al Sprint. Sin duda, fue el que más le complicó la vida a Ducati.

Ahora, en una entrevista en Crash.net, el italiano ha respondido a la pregunta de si se ve luchando con Marc el próximo curso: "Es una pregunta difícil porque es muy complicado comparar todas las motos, no solo las Aprilia y las Ducati. Digamos que realmente no me fijo en eso, solo intento mejorar junto con mi equipo y trabajar en nuestra visión, en nuestra forma de dar lo mejor de nosotros mismos. Con suerte, podremos disputar más carreras el año que viene y entonces ya veremos".

Sobre esta pasada campaña, Bezzecchi destaca una carrera sobre el resto: "Y en Misano con Marc, aunque no gané, hice una carrera estupenda. Fue genial conseguir la pole position en casa, ganar el Sprint y luego luchar con él hasta el final del Gran Premio. Hacer una carrera tan buena, ya que le sacamos muchos segundos al tercer puesto, fue realmente genial".

Los otros grandes rivales que le esperan a Marc en 2026

Su hermano Álex ha sido su gran rival en 2025, si bien su competencia se esfumó casi a mediados del campeonato. Pese a ello, el de Gresini gozará de la misma máquina que su hermano en el próximo ejercicio, por lo que se espera que dé aún más guerra todavía.

Asimismo, Jorge Martín, salvo nuevo contratiempo en Aprilia, también está llamado a ser uno de los candidatos a la corona de 2026. Ganas de reivindicarse no le faltarán. Mientras tanto, las grandes incógnitas de la parrilla para el próximo año serán Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Fermín Aldeguer.