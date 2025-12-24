Ducati recupera todo el botín que le robaron hace un mes

La escudería que lidera Davide Tardozzi ya ha calculado el precio de todo el material que se llevaron. Un mes después, los carabinieri les ha devuelto todo los sustraído

A Ducati le sale todo perfecto en este 2025. Hasta un robo sufrido en su sede ha terminado con final feliz. El equipo italiano, campeón absoluto en MotoGP esta temporada, fue víctima de un robo el pasado mes de noviembre valorado en 200.000 euros.

Los ladrones se llevaron material de competición de gran valor que había en la fábrica de Borgo Panigale. Ahora, la operación llevada a cabo por los carabinieri ha terminado con éxito y con todas estas piezas de vuelta a su lugar de origen.

Según la policía italiana, entre el botín había mucho material destinado a las motos de carreras, como pinzas de freno, discos, suspensiones y amortiguadores, pero también se habían robado sudaderas, gorros y guantes de los pilotos de la marca italiana. Los artículos en cuestión podrían haber superado el valor de 200.000 euros en caso de haber sido revendidos, según estimaron los investigadores durante el proceso.

La operación, que no ha terminado todavía, llevó a cabo un registro domiciliario en el que se encontraba este material y en el que se detuvo a un hombre de 37 años, de origen rumano y residente en Bolonia.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de Ducati permitieron identificar al sospechoso. Al parecer, el robo se vio facilitado por el hecho de que el hombre conocía la fábrica con sede en Bolonia y, en particular, el almacén, ya que era empleado de una empresa externa, encargada del mantenimiento del sistema eléctrico de Ducati.

Según las fuentes consultadas por la policía italiana, el robo se produjo, presuntamente, a plena luz del día, y la hipótesis es que se utilizó el mismo vehículo con el que había llegado al trabajo. Aunque se ha encontrado la mercancía robada, lo que ha llevado a la denuncia del hombre de 37 años, la investigación continúa, porque la policía quiere saber si éste tenía algún cómplice, no sólo para facilitar el robo, sino también para ayudarle a revender las piezas y el material.

Marc Márquez, uno de los deportistas del año 2025

Marc Márquez conquistó el 28 de septiembre en el circuito japonés de Motegi su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), con el segundo puesto en la cita de Japón, la carrera número 17 de 22, con lo que igualó los 7 del italiano Valentino Rossi.

El piloto de Cervera, de 32 años, volvió al quirófano al mes siguiente de asegurar el Mundial al sufrir una lesión en el hombro en el Gran Premio de Indonesia, tras ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi y cerró la temporada con 11 victorias y 14 podios, acompañado de su hermano Álex en el segundo escalón del podio.

Sin duda, el mayor de los hermanos ha sido uno de los grandes deportistas nacionales de este 2025. En dicha lista figuran nombres como el de Álex Palou, Toni Bou, Carlos Alcaraz, María Pérez, Aitana Bonmatí o Lamine Yamal, entre otros.