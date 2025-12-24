Rafa Nadal sobre Marc Márquez: ”Entre los grandes deportistas de la historia”

El documental ‘Volver’, de DAZN, ensalza la figura de Marc Márquez tras su arrollador 2025, algo que ha hecho que grandes deportistas como Rafa Nadal den su visión del piloto de Cervera

El año de Marc Márquez en su estreno con la Ducati de fábrica ha sido para el recuerdo, pero no solo por sus resultados, si no especialmente por lo que significa para él besar de nuevo el cielo, con un título que se le resistía desde 2019. No solo por el hecho de ganar ni por la forma en la que lo ha hecho, si no por pasar de un sufrimiento brutal por culpa de las lesiones que casi le obligan a retirarse en sus últimos años en Honda, a ser una de las grandes actuaciones de la historia del motociclismo.

Por eso mismo DAZN le ha hecho un documental de cuatro partes llamado ‘Volver’ en el que se relata todo el proceso del héroe. La pieza sirve también de altavoz para que otros grandes deportistas valoren la hazaña del de Cervera, entre ellos, el mejor deportista español de la historia, Rafa Nadal, quien ha sido muy vehemente, encumbrando a Marc a la categoría de leyenda: “Lo que ha conseguido es una hazaña impresionante que lo sitúa entre los grandes deportistas de la historia de cualquier deporte”

Y es que como recalca el astro de Manacor, los deportistas son quienes son porque la sociedad pone en valor lo que hacen, y por eso tienen que estar muy agradecidos, más aún en figuras como Marc, que trascienden su deporte y se convierten, por su espíritu de superación y su resiliencia, en auténticos ejemplos para la sociedad por lo que hacen.

Además del tenista, también aparecen otras leyendas del deporte español como Andrés Iniesta, Pau Gasol o Alexia Putellas, todos ellos ensalzando lo que ha hecho sobre el moto el siete veces campeón del mundo, convertido ya en una auténtica leyenda a la altura de cualquiera en el olimpo deportivo español.

Ya de vuelta sobre la moto

Como de una segunda parte del documental se tratara, de cara a 2026 el campeón va a tener que ‘volver a volver’, pues después de haberse ido al suelo en el Gran Premio de Indonesia y perderse cuatro carreras, las últimas del año, y pasar por el quirófano, ahora, casi tres meses después, está de vuelta sobre el moto. Unos días antes del final de año ha comenzado a entrenar para empezar a coger el tono, pues en febrero empieza de nuevo la acción y tras dominar con puño de hierro a lo largo de todo el 2025, le queda repetirlo en el 2026, cuando sea uno de las grandes favoritos al triunfo a lomos de su Ducati.