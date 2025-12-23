Un gran paso para el regreso de Marc Márquez

Marc Márquez ha estado lesionado en los últimos meses, sin embargo, tras 78 días en el dique seco este martes ha vuelto a subirse a la moto para empezar a preparar el mundial 2026

El mundial de MotoGP acabó ya hace más de un mes en Valencia, pero mientras llega el nuevo año y con él una nueva edición del certamen, se ha conocido la noticia más esperada por todos los fans a lo largo y ancho del mundo, el regreso de Marc Márquez. Tras su brutal caída en Indonesia, en la que sufrió una lesión en el hombro, lo que le obligó a pasar por el quirófano, el de Cervera estaba en un proceso de recuperación largo, pero con final feliz, pues este martes se le ha vuelto a ver de nuevo encima de la moto, 78 días después de besar el suelo en Mandalika.

Para empezar no ha ido directamente al circuito, si no que ha empezado por la arena, exactamente en el trazado de Alcarràs, donde no se probó al máximo, y cumplió con la prudencia que debe tener en esta última fase de la recuperación en la que ya Tiene el visto bueno de los médicos para rodar con la moto. Marc estuvo haciendo ‘flat-track’ con la moto de MX de Ducati, y según ha expuesto en sus redes, tuvo buenas sensaciones: “Primer día sobre la moto. Mucho trabajo por delante, pero es momento de empezar a sumar horas y sensaciones. Paso a paso”.

Y es que tras una complicada recuperación, en la que primero probó un tratamiento conservador para buscar evitar el quirófano, el cuál no funcionó, y luego sí que fue operado, no tiene necesidad alguna de arriesgar, por lo que puede ir paso a paso hasta terminar de estar del todo bien para opositar a una nueva corona en 2026, en la que parece que va a tener más competencia que este curso, viendo la mejora de las marcas rivales.

Llegar al 100% a la pretemporada

Una vez que ya ha certificado su mejoría y parece que la lesión ya no es más que un mal recuerdo, ahora al campeón le queda seguir avanzando con un objetivo: la pretemporada. Tras perderse los primeros tests de postemporada en Valencia después de la última carrera, ahora tiene doble trabajo, pues su primera toma de contacto con la GP26 será en Sepang durante los tests oficiales, y luego solo tendrán los de Tailandia antes de que allí mismo empiece el calendario a correr, a partir del último fin de semana de febrero. Por eso mismo es clave estar a punto desde el día 1.