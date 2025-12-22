Zarco se lleva el honor más doloroso de MotoGP en 2025

Johann Zarco ha sido el mejor de Honda este 2025, sin embargo, también ha destacado en otra categoría, la de las caídas, lo que le ha servido para ganar el ‘Trofeo Bayeta’ al que más se ha ido al suelo

Las motos son uno de los deportes más extremos que existen y cada vez que saltan a la pista, los pilotos asumen que el riesgo que corren es máximo. Ir a más de 300 por hora a cuerpo limpio sobre las cada vez más agresivas máquinas de MotoGP es algo que puede acabar en tragedia, como tantas veces hemos visto. No obstante, para todas las veces que se caen a lo largo del año se acaban dando pocas lesiones. Un ejemplo claro es el del ganador del ‘Trofeo Bayeta’ de este 2025, es decir, el que se otorga al piloto con más caídas, que en esta edición ha sido para Johann Zarco.

El francés ha sido el mejor piloto de Honda, ganando una carrera en Le Mans y obteniendo un podio en Silverstone, ambos fruto de la veteranía que le otorgan sus 35 años, lo que eso sí, no le impide ni mucho menos ser muy rápido, solo que tanto riesgo a veces acaba mal. En concreto en su caso han sido 28 las ocasiones en las que ha besado la grava a lo largo de los 22 grandes premios del calendario de este 2025.

Futuro a largo plazo en la parrilla

Pese a la veteranía y a las muchas caídas que ha tenido, la realidad es que Zarco ha tenido un gran año, siendo durante buena parte del mismo la gran referencia de Honda, corroborándolo con la mencionada victoria en Francia. Por eso mismo no sorprende que sea él la gran apuesta a medio plazo del LCR. De cara a 2027 casi ningún piloto tiene contrato, pues con la entrada de las nuevas motos de 850 han hecho que muchos esperen antes de cerrar su futuro, no así el galo, que tiene asegurada su continuidad en un equipo que ya es prácticamente su jardín de juegos.

La cara es Marc Márquez

Si en el caso de Zarco hemos visto como recurrentemente acababa en el suelo, en el lado contrario aparece Marc Márquez, quien en este 2025 además de arrasar en el mundial, siendo campeón a falta de cinco pruebas para el final, también ha sido capaz de controlar su moto mucho mejor. De las 29 caídas que le dieron el ‘Trofeo Bayeta’ en 2023 ha pasado apenas a 14, es decir, la mitad de las de Zarco. Aunque eso sí, se perdió 4 carreras después de lesionarse de gravedad en Indonesia.