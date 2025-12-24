Carlos Alcaraz, Marc Márquez y Álex Palou, entre los elegidos

El año 2025 va tocando a su fin y llega el momento de ensalzar los nombres de los deportistas que han llevado a España a la cima de las distintas disciplinas

Llega la Navidad y con ella el cierre de un nuevo año. Y 2025 se puede decir que fue muy brillante para el deporte español por muchos motivos. O más bien, por algunos nombres que brillaron con luz propia en sus distintas disciplinas. Desde el fútbol al mundo del motor, pasando por el atletismo o el tenis. Y lo mejor es que a la mayoría de ellos le queda todavía mucho futuro por delante si las lesiones les respetan.

Carlos Alcaraz sumó dos Grand Slams más

Ganador de dos grandes, Roland Garros y Estados Unidos, el tenista Carlos Alcaraz termina el año 2025 como número uno del mundo, logro que ya consiguió por primera vez en 2022, cuando se convirtió en el número uno más joven de la historia de la ATP.

El murciano se proclamó ganador de 70 partidos, cuatro más que en 2023, la que había sido hasta el momento su mejor campaña y sumó un total de 8 títulos, repartidos en los dos grandes citados, además de Tokyo, Cincinatti, Queen's, Roma, Montecarlo y Rotterdam. Solo perdió en las finales de Wimbledon y Barcelona.

Alcaraz tuvo que dar por finalizada la temporada en noviembre al sufrir un edema en el isquiotibial derecho en la Copa de Maestros, donde el italiano Jannik Sinner le ganó en la final y no pudo participar con España en la Copa Davis.

Aitana Bonmatí y su tercer Balón de Oro

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí prolongó su reinado como la mejor futbolista del planeta al conquistar por tercer año consecutivo el Balón de Oro, un hito inédito hasta la fecha y que logró el 22 de septiembre al imponerse en la votación final a la también española Mariona Caldentey, ahora en el Arsenal inglés.

La jugadora de Sant Pere de Ribes (Barclona) también conquistó después su tercer premio "The Best" de la FIFA, tras celebrar con su club en 2025 el triplete español -Liga F, Copa de la Reina y Supercopa-, antes del subcampeonato en la Eurocopa de Suiza con España.

Hace unas semanas sumó el segundo título de la historia de la Liga de Naciones femenina, pese a ser la gran ausente de la final jugada en Madrid. El 2 de diciembre, día en el que se celebró el partido de vuelta de la final y España derrotó con claridad a Alemania (3-0), Aitana Bonmati tuvo que ser operada de una fractura en el peroné izquierdo, lesión sufrida mientras entrenaba con la selección para preparar ese encuentro y por la que estará cinco meses de baja.

Lamine Yamal y su primer triplete con el Barcelona

El delantero del Barcelona Lamine Yamal fue pieza clave para que su equipo lograra el triplete de Liga, Copa y Supercopa en 2025, año en el que se convirtió en el jugador más joven en el podio del Balón de Oro, segundo tras el francés del PSG Ousmane Dembélé.

Yamal, con 18 años recién cumplidos, volvió a recoger en la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y tiene margen para ser el ganador más precoz del principal trofeo, hito en poder del brasileño Ronaldo Nazario que lo ganó en 1997 con 21 años como jugador del Inter de Milán.

Marc Márquez igualó a Valentino Rossi

Marc Márquez conquistó el 28 de septiembre en el circuito japonés de Motegi su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), con el segundo puesto en la cita de Japón, la carrera número 17 de 22, con lo que igualó los 7 del italiano Valentino Rossi.

El piloto de Cervera, de 32 años, volvió al quirófano al mes siguiente de asegurar el Mundial al sufrir una lesión en el hombro en el Gran Premio de Indonesia, tras ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi y cerró la temporada con 11 victorias y 14 podios, acompañado de su hermano Álex en el segundo escalón del podio.

Álex Palou hace historia en Indianápolis

Alex Palou se convirtió el 25 de mayo en el primer español que ganó las 500 Millas de Indianápolis, logro que consiguió después de ser segundo en su segundo intento en 2021, cuarto en 2023 y quinto en 2024.

El piloto barcelonés (Sant Antoni de Vilamajor), de 28 años, también extendió su domino en la Indy Car con cuatro títulos en cinco años, los tres últimos de forma consecutiva, al asegurar el de 2025 en agosto en Portland (Estados Unidos), cuando faltaban dos carreras para el final de la temporada. Tan solo cinco pilotos habían conseguido hasta ahora al menos un 'póker' de campeonatos en la IndyCar: A.J. Foyt (siete títulos), el todavía en activo Scott Dixon (seis) y Mario Andretti, Sebastien Bourdais y Darío Franchitti (cuatro cada uno).

Otros nombres propios del deporte español

Un año después de ganar dos medallas en los Juegos de París 2024, María Pérez volvió a hacer historia a lo grande en los Mundiales de atletismo de Tokio. La granadina revalidó en Japón los títulos mundiales de 20 y 35 kilómetros marcha que había ganado en Budapest y se convirtió en la primera mujer en conquitar dos dobletes mundiales consecutivos.

En el fútbol femenino, la Liga de Naciones femenina de España también sirvió para que le pusiera la guinda a su gran año Mariona Caldentey, que celebró en 2025 con su club, el Arsenal, su cuarta Liga de Campeones, una más que el Barcelona. El conjunto inglés llevaba 18 años sin conseguir el título, desde 2007, y Caldentey ha sido la única española en ganar dos torneos europeos en el mismo año.

Los Mundiales de Natación de Singapur elevaron a lo más alto la figura de Iris Tió. La nadadora barcelonesa (2-nov-2002) se convirtió en la primera española en conquistar un oro individual en natación artística y se colgó seis medallas, tres de ellas desde lo más alto del podio y otras tres de bronce.

Toni Bou, quien se proclamó por trigésimo octava vez campeón del mundo de trial en la localidad británica de Geddington, y Albert Torres, quien ganó el título en la modalidad de ómnium de los Mundiales de ciclismo en pista celebrados en el velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, han sido otros de los protagonistas de este 2025.