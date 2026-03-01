Manu González reina en el caos de Moto2

Manu González ha sido el triunfador de Moto2 en Tailandia tras una carrera en la que se han sacado hasta dos banderas rojas por las diferentes caídas que han hecho que todo se decida en apenas 7 vueltas

El subcampeón del mundo del año pasado, Manu González, ha hecho valer su favoritismo en el inicio del mundial de Moto2 en Tailandia. En una prueba marcada por las banderas rojas, hasta dos, la primera de ellas por una caída de David Alonso y la segunda por una de Luca Lunetta y Sergio García Dols, lo que ha hecho que todo se decida en apenas siete vueltas. En ese 'sprint' González ha sido el mejor, superando en el cuerpo a cuerpo a Izan Guevara y Dani Holgado, que en las primeras salidas parecían tener un punto más que el madrileño.

Una carrera en tres partes

En la primera salida fue Guevara quien sorprendió al autor de la 'pole', el australiano Senna Agius, pero en la tercera curva del trazado se fue demasiado largo y ese error lo aprovecharon Holgado Iván Ortolá y el propio Agius, para superarlo. De hecho, fue Holgado quien parecía estar un paso por delante y lo hizo, pues en la tercera vuelta ya tenía una ventaja de casi medio segundo sobre Ortolá, mientras que Agius había sido superado por Guevara y el neerlandés Collin Veijer. Justo en ese momento David Alonso se cayó en la curva diez y fue arrollado por Senna Agius y Filip Salac, lo que motivó que se activase el protocolo de seguridad y la carrera se detuviese con bandera roja para que el piloto pudiera ser atendido. Afortunadamente el hispano-colombiano, que quedó tendido en la pista, no sufre fracturas y ha evitado problemas mayores.

En la segunda salida Holgado no falló y se fue por delante junto a Ortolá y Guevara, quien no tardó en superar a éste para ponerse segundo. Mientras, en la curva tres del trazado, se fueron por los suelos García Dols y Lunetta, lo que forzó una nueva bandera roja al no poder levantarse del suelo ninguno de los dos, que tuvieron que ser evacuados en camilla del circuito. Dando lugar a una tercera salida.

Manu González llega para ganar

Una nueva salida, la tercera, se iba a tener que poner en marcha, esta vez para completar una carrera de sólo siete vueltas, y una vez más Holgado se puso líder de la carrera a las primeras de cambio, peleando desde el inicio con Guevara, aunque ahora tenían un invitado incómodo como González. Y los tres empezaron una disputa que duró hasta el final. Era el 28 quien parecía tener un punto más, mientras que Holgado en esta resalida le faltaba un punto de velocidad, la que sí tuvo 'Manugas' para rematar la prueba en el último giro, superando a Guevara y dejando al piloto del Aspar Team tercero. La cuarta plaza fue para Iván Ortolá, seguido por Collin Veijer, Celestino Vietti, Alonso López, Daniel Muñoz, Deniz Öncü y Ayumu Sasaki en las diez primeras posiciones.