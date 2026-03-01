Tres milésimas deciden la pelea entre Almansa y Quiles en Moto3

David Almansa se ha llevado la primera victoria del año en el mundial de Moto3 tras un final agónico en el que ha superado a Máximo Quiles por apenas tres milésimas tras una recta final de infarto

El inicio del campeonato del mundo de Moto3 en el Gran Premio de Tailandia ha hecho honor a tantos años de máxima igualdad en la categoría pequeña del mundial de motociclismo. En el trazado de Burinam el triunfo se lo ha llevado David Almansa, el más fuerte de todo el fin de semana, pero que lejos de ganar fácil, ha necesitado de la 'photo finish' para, por apenas tres milésimas de segundo batir al otro gran nombre de la categoría, Máximo Quiles. Una lucha sin cuartel de ambos les dejó solos durante casi toda la prueba y al final terminaron jugándoselo a una carta. El podio lo cerró el argentino Valentín Perrone.

Almansa y Quiles, un paso por delante

Almansa aprovechó la primera posición de salida y de inicio se fue por delante, esquivando los problemas que se sucedían por detrás con las caídas de Yamanaka o Pini, pero el español no falló y lideró un grupo con Máximo Quiles, Adrián Fernández y Álvaro Carpe apenas unos metros por detrás de él. Mientras, desde atrás, el indonesio Veda Pratama, uno de los debutantes más interesantes, se fue acercando paulatinamente a ellos, hasta contactar con el cuarteto de cabeza en la sexta vuelta, al igual que el argentino Valentín Perrone, que se pegó al rebufo de la moto del piloto asiático y contactó.

Poco a poco y con un ritmo firme Almansa fue estirando el grupo y solo Quiles fue capaz de aguantar tras el rebufo de la moto del de Argamasilla de Calatrava y en el ecuador de la carrera ya tenían ya más de 2.2 segundos de ventaja sobre un cuarteto en el que se encontraban Pratama, Carpe, Fernández y Perrone. La pelea estaba en dos puntos y por delante Quiles tomó la iniciativa y superó a Almansa para liderar la carrera desde la vuelta 12, pero el castellano manchego pronto recuperó el orden que se mantuvo hasta el final.

Un final de infarto

Y es que Almansa y Quiles aguantaron sus posiciones en el último tercio de carrera , en el que el interés se centró en los constantes adelantamientos constantes que protagonizaron los integrantes del cuarteto perseguidor. Y así se llegó al final, cuando Quiles consiguió pegarse nuevamente al rebufo de la moto de Almansa para buscar su oportunidad de adelantar en la última curva de la última vuelta, en la que en le ganó la posición a su rival, pero éste no perdió los nervios y se emparejó por el interior con él para vencerlo por apenas tres milésimas de segundo.

A más de nueve segundos entró Perrone, en cabeza del grupo perseguidor en el que terminaron, en este orden Carpe, Pratama y Adrián Fernández, con Brian Uriarte, Marco Morelli, Joel Esteban y David Muñoz completando las diez primeras posiciones.