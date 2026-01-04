Luca Marini señala a Bagnaia como el único piloto al nivel de Marc Márquez

La vuelta de el de Cervera ha sacudido el equilibrio de MotoGP. Mientras muchos miran a Ducati como referencia absoluta, dentro del paddock el piloto de Honda cree que solo hay un piloto capaz de discutirle el trono al '93' y ese es el tricampeón del mundo

El ciclo de oro de Ducati comenzó en el que ha sido quizá el año más extraño del siglo veintiuno, 2020. La temporada que estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 también trajo consigo el título de Constructores, el cuál los italianos han ganado de forma consecutiva hasta ahora sin apenas despeinarse. La clave de su éxito llegó gracias a un rediseño acertado, que convirtió a cada una de las motos en 'pequeños Fórmula 1' gracias a una aerodinámica revolucionaria y pionera.

Una motocicleta que sin duda se puede decir, con la vista puesta en los resultados, que es la más competitiva de la parrilla. Y ahora cuenta con un piloto de película, curtido en mil batallas y que planta cara sin dudar a todas las dificultades que se le presentan por el camino: Marc Márquez. Es por ello que Luca Marini piensa que la única manera de hacer frente al de Cervera es con su propia medicina, es decir, su misma moto. Aquí es cuando entra en juego Pecco Bagnaia.

Luca Marini cree que Bagnaia puede derrotar a Márquez

Quitarle al Rey la corona cuando ya está en el poder no es tarea fácil, y mucho más tras volver de mil batallas, como le ha ocurrido a Marc Márquez con las lesiones. El hermano de Valentino Rossi, Luca Marini, hizo un 'intercambio' por el catalán, ya que se fue de Ducati para fichar con Honda, equipo con el que recientemente ha renovado. Un piloto estratega y con visión, que ha analizado la situación actual en unas declaraciones recogidas por Car and Drive: ''Marc es muy fuerte y tenía la mejor moto, por lo que era bastante obvio que ganaría: veremos cómo va el año que viene, pero creo que Pecco tendrá una buena oportunidad de redimirse''.

Como si de un espectador se tratase, admite que ''sería estupendo volver a verlo luchar, ya que por ahora es el único que está a la altura de Marc. Honda y yo intentaremos estar en la batalla con ellos''.

Las expectativas con Honda para 2026

Partió una lanza a favor del equipo con el que ha renovado para 2026 y al que llegó tras estar en el de su hermano, el VR26: ''En algunas situaciones durante la temporada corrí el riesgo de caerme, pero la Honda es una moto que te ayuda a evitar las caídas con el codo o la rodilla, ya que sientes bien lo que está pasando con el neumático delantero y, en muchos casos, puedes salvarte''.

Otro de los temas candentes es como se desarrollará el 2027 con el cambio de reglamento, explicando lo que espera de Honda: ''Las motos seguirán siendo igual de extremas. Creo que el cambio en el reglamento será pequeño, y que los neumáticos representarán la mayor novedad. Será una ‘pequeña revolución’: no es seguro que baste con cambiar el reglamento para cambiar los valores en el campo''.