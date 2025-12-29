Marc Márquez tiene un nuevo 'juguete' de cuatro ruedas

Marc Márquez ha encontrado una forma nueva de entrenar, cambiando las dos por las cuatro ruedas de un kart, con el que ha compartido un vídeo entrenando

Marc Márquez sigue dando pasos en su recuperación y una vez que volvió a la pista, ahora ha sumado una nueva forma de coger el ritmo tras su lesión. En este caso ha cambiado las dos ruedas por cuatro, las que tiene un kart con el que ha subido a sus redes sociales unas imágenes. El de Cervera ha colgado un vídeo en su perfil de Instagram en el que se le ve manejando el volante de su "nuevo juguete", como él mismo ha bautizado al kart que luce, dicho sea de paso, su característico dorsal '93'. Todo ello acompañado de su hermano, que tenía el 73 en el suyo.

La velocidad lo es todo para un Marc que afronta ahora el final del año y que dentro de muy poco estará ya en marcha para comenzar el que viene a nivel competitivo. El primer paso de la misma tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero, fecha en la que se celebra el evento de Ducati 'Campioni in pista' en Madonna Di Campiglio. Una cita que aprovechará la marca de Borgo Panigale para celebrar la presentación oficial de cara a la temporada 2026 de MotoGP.

Todo por llegar bien a la temporada

Después de tres meses parado por culpa de la lesión, a Marc le toca ahora volver a coger el ritmo de cara al inicio del curso dentro de dos meses. Hace semanas que entrena a nivel físico, pero apenas hace unos días que comenzó a entrenar en pista, primero a lomos de una supermotard, después en bicicleta de montaña y ahora en kart. Todo rumbo a estar de nuevo en el circuito. Ahora tendrá poco más de un mes para perfilar el físico antes de que la pretemporada sea una realidad, con las pruebas de Sepang y Tailandia, en las que él se juega incluso más al no haber estado en los tests de Valencia.

Este curso es muy especial para Marc, primero porque supone la confirmación tras su regreso al triunfo en 2025, y segundo y más importante, porque puede conseguir, en caso de revalidar la corona, superar los títulos mundiales de Valentino Rossi, a quien ahora mismo ha igualado, lo que le pondría un escalón por delante en una lucha que mantiene por ser el mejor de la historia. Para ello se aupará en una Ducati GP26 que de nuevo será la moto a batir pese a las dudas causadas por el irregular final de año.