Honda mueve ficha para recuperar a Marc Márquez: salario récord y Gigi Dall'Igna como gancho

La marca japonesa quiere recuperar a Marc Márquez y para ello no solo prepara un sueldo récord, si no que también negocia el fichaje de Gigi Dall'Igna, la pieza clave que podría convencer al '93' de regresar al HRC

La salida de Marc Márquez de Honda a finales del 2023 no fue un despido ni una ruptura al uso, si no que se podría considerar que fue un divorcio de mutuo acuerdo entre las dos partes, marcando el fin de la era más exitosa del motociclismo moderno. Tras probar el prototipo de 2024, el de Cervera vio que no había mejoras reales y decidió que no podía esperar a que la marca japonesa reaccionara tras varios años de lesiones y mono de sentirse competitivo de nuevo.

Una decisión que la marca aceptó sin problemas, el team manager Alberto Puig, incluso llegó a admitir que no era posible retener a un piloto de su calibre si no eran capaces de proporcionarle una moto ganadora. De hecho, facilitaron su salida para que pudiera buscar la felicidad deportiva en Ducati.

La 'operación retorno' de Honda

Marc Márquez ha vuelto a ser el número 1 de la categoría reina este año, y Honda tiene la intención de recuperar al piloto en un futuro no muy lejano. Aprovechando el cambio de reglamento -en 2027 las motos pasan a ser de 850cc- resetea el tablero y da a la marca del Ala Dorada la oportunidad de empezar de cero con la moto.

Además de este aliciente, también tendrían la oportunidad desde Honda de ofrecerle 30 millones de euros al año, 5 más de los que cobraba antes de macharse a Gresini y que ya le convirtió en el mejor pagado de la historia. Es el mejor pagado del paddock junto a Fabio Quartararo. A pesar de esto, desde Tokio no le cierran las puertas ni mucho menos, fichando a jóvenes promesas como Diogo Moreira e invocando para 2027 ''un piloto veterano y ganador'', tal y como dijo en una entrevista para Dazn Alberto Puig.

La importancia de Gigi Dall’Igna

Pero Honda no solo quiere arrebatarle a Ducati a su piloto estrella, si no que también apunta a por su director general, Gigi Dall'Igna. Tal y como señala el medio catalán El Nacional, la marca japonesa habría iniciado los contactos para conseguir también a su líder. Un hombre de confianza y con una gran trayectoria en MotoGP que podría hacer que Márquez siguiese su estela.

De hecho, Honda ya lo intentó fichar al italiano en 2023, donde Dell'Igna declaró para La Gazzetta dello Sport: ''Habría sido completamente estúpido renunciar a una situación técnica tan positiva como la que me rodea ahora en Ducati. El grupo que tengo a mi alrededor es maravilloso. En Ducati se está muy bien, es un lugar donde se puede hablar y discutir. No es fácil renunciar a algo tan dulce''.