Iannone se alinea con Rossi y vuelve a señalar a Marc Márquez por Sepang

Diez años después del polémico incidente de Sepang, el debate sigue abierto, siendo esta vez Andrea Iannone, declarado seguidor de Il Dottore, ha vuelto a avivar la polémica al cuestionar el carisma y la manera de competir de el piloto de Cervera, reabriendo una herida que nunca terminó de cicatrizar

El paso del tiempo no ha cerrado una de las mayores heridas de la historia reciente de MotoGP. Y aunque dicen que el tiempo todo lo cura, hace ya diez años desde uno de los momentos más polémicos de los último años, conocido como ''la patada de Sepang'' y que marcó el final de la relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez, y de la que Andrea Iannone ha vuelto a hablar.

Iannone carga de nuevo con Marc Márquez

Esto derivó a una sanción de 3 puntos, que le obligó a salir último en la carrera decisiva. Rossi consiguió remontar hasta la cuarta posición en Valencia, pero no fue suficiente, y Jorge Lorenzo se llevó la carrera y el mundial, con un Márquez como segundo sin atacarlo. Una teoría del piloto italiano que decía que fue un biscotto cocinado entre los dos españoles, haciendo un complot para que el de Cervera le guardara las espaldas al de Palma.

En unas palabras a GPOne, Andrea Iannone ha aprovechado la ocasión para lanzar su percepción sobre el que este mismo año se ha hecho con su noveno título de MotoGP: ''Nadie pone en duda su talento o su velocidad. Pero no es mi favorito, porque prefiero a Kevin Schwatz. Marc no da la misma impresión que Schwantz o Marco Lucchinelli: pilotos dotados de magia, actitud y carisma, no sólo de habilidades técnicas. También pienso en Valentino Rossi, Marc no transmite la misma sensación''.

Lo que pasó en Sepang persigue a Marc

Iannone vuelve a atacar al español, sacando a debate la colocación en el clash de Sepang en un episodio que ocurrió hace una década pero que sigue estando presente en su mente: ''Lo que pasó manchó su reputación y no fue algo bueno para el deporte. Marc tenía esa costumbre: se acercaba a ti y te dejaba KO''. Eso sí, el defensor de Valentino Rossi también valoró la resiliencia del piloto: ''Es un gran campeón. Se lesionó e hizo todo lo posible por volver''.

The Maniac fue uno de los pocos aliados públicos que tuvo Valentino Rossi durante aquel polémico final de 2015, declarando después de la carrera en Valencia a la revista italiana Chi, que lo que había ocurrido era ''vergonzoso'' y que ''eso pasa en la Fórmula 1, no en MotoGP'', dejando caer que Márquez fue el guardaespaldas de Jorge Lorenzo. Una cicatriz que, a pesar de los años, aún no ha cicatrizado en el paddock.