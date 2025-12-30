Ducati le da un toque a Marc Márquez por agresivo

Ser agresivo y arriesgar, a veces más de la cuenta, está en el ser de Marc Márquez, al punto de que incluso Gigi Dall'Igna le ha dado un toque por ello

A lo largo de su carrera Marc Márquez ha destacado por su particular forma de afrontar las carreras. Desde que llegó a MotoGP ya se vio que era alguien diferente, algo que se presuponía ya en las categorías inferiores, pues su forma de atacar cada curva, afrontar cada adelantamiento y pegarse con unos y otros, era algo pocas veces visto. Esto le ha llevado a ganar hasta 9 títulos mundiales, pero también a que su vida profesional haya podido ser muy corta por culpa de las lesiones. Y ahora, ya asentado como una leyenda a sus 32 años, ha recibido un toque de su jefe por arriesgar en exceso.

Tras ganar como ganó el mundial en 2025, Marc demostró ser el mejor con mucha diferencia sobre el resto, gozando de una comunión perfecta con la Ducati GP25, lo que le llevó a cerrar el título cinco grandes premios antes del final del calendario. De hecho, las pocas ocasiones en las que no arrasó, logrando uno de tantos dobletes, se debió a que sufrió caídas inesperadas, que no tocaban viendo como se estaba desarrollando todo. Así perdió puntos en Austin o Jerez, que aunque no le costaron más que un golpe, fueron de sus pocos errores.

Si algo tienen en común los dos ejemplos mencionados, es que en ambas citas no tenía por qué arriesgar. Y eso es algo de lo que son conscientes tanto él como quienes están cada día ayudándole en Ducati, como ha mostrado el gran capo de Borgo Panigale, Gigi Dall'Igna: "Su límite es que, algunas veces, arriesga o arriesgaba incluso cuando no era necesario. Con un poco más de, digamos, lucidez, en ciertos momentos podría haberse evitado algunos errores". Aunque no esconder que saben que realmente es algo que va en el ser de Marc.

