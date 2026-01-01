Calendario MotoGP en 2026: 22 grandes premios para desafiar a Marc Márquez

Después de que este 2025 Marc Márquez se haya paseado por el mundial de MotoGP, 2026 se presenta con dudas, pues el mal final de las Ducati puede lastrar al nueve veces campeón del mundo ante las Aprilia

El mundial de MotoGP ha vivido este 2025 un año clave en su historia, pues ha sido el del retorno de Marc Márquez. Después de salir de Honda y tras una campaña de transición en Gresini, Marc llegó al Ducati Lenovo y esa comunión del mejor piloto con la mejor moto funcionó a las mil maravillas. Un dominio apabullante que hizo que el título mundial estuviera decidido cinco carreras antes del final. Sin embargo, una lesión ya con el certamen finiqiuitado hace que todo este muy abierto de cara a 2026.

El 93 se perdió cuatro carreras y en ellas se consagró el dominio de Aprilia, una marca en gran crecimiento, así como la mejora de KTM, a la vez que cada vez estaba menos clara la superioridad ducatista. Por eso mismo 2026 llega con la duda de cuál es la marca dominante y si se puede esperar de nueva una superioridad tan clara, además de que va a contar con nuevos actores en la parrilla.

Calendario MotoGP en 2026

  1. 27 febrero – 1 marzo: Gran Premio de Tailandia, Circuito Chang International (Buriram), Tailandia
  2. 20 – 22 marzo: Gran Premio de Brasil, Circuito de Goiania, Brasil
  3. 27 – 29 marzo: Gran Premio de las Américas, Circuit of the Americas (Austin), Estados Unidos
  4. 10 – 12 abril: Gran Premio de Qatar, Circuito de Losail, Qatar
  5. 24 – 26 abril: Gran Premio de España, Circuito de Jerez, España
  6. 8 – 10 mayo: Gran Premio de Francia, Circuito de Le Mans, Francia
  7. 15 – 17 mayo: Gran Premio de Catalunya, Circuito de Barcelona-Catalunya, España
  8. 29 – 31 mayo: Gran Premio de Italia, Circuito de Mugello, Italia
  9. 5 – 7 junio: Gran Premio de Hungría, Circuito Balaton Park, Hungría
  10. 19 – 21 junio: Gran Premio de la República Checa, Circuito de Brno, República Checa
  11. 26 – 28 junio: Gran Premio de los Países Bajos, Circuito de Assen, Países Bajos
  12. 10 – 12 julio: Gran Premio de Alemania, Circuito de Sachsenring, Alemania
  13. 7 – 9 agosto: Gran Premio de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Inglaterra
  14. 28 – 30 agosto: Gran Premio de Aragón, Circuito MotorLand Aragón, España
  15. 11 – 13 septiembre: Gran Premio de San Marino, Circuito de Misano, Italia
  16. 18 – 20 septiembre: Gran Premio de Austria, Circuito de Spielberg, Austria
  17. 2 – 4 octubre: Gran Premio de Japón, Circuito de Motegi, Japón
  18. 9 – 11 octubre: Gran Premio de Indonesia, Circuito de Mandalika, Indonesia
  19. 23 – 25 octubre: Gran Premio de Australia, Circuito de Phillip Island, Australia
  20. 29 septiembre – 1 noviembre: Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang, Malasia
  21. 13 – 15 noviembre: Gran Premio de Portugal, Circuito de Portimão, Portugal
  22. 20 – 22 noviembre: Gran Premio de Valencia, Circuito Ricardo Tormo, España