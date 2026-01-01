Calendario MotoGP en 2026: 22 grandes premios para desafiar a Marc Márquez
Después de que este 2025 Marc Márquez se haya paseado por el mundial de MotoGP, 2026 se presenta con dudas, pues el mal final de las Ducati puede lastrar al nueve veces campeón del mundo ante las Aprilia
El mundial de MotoGP ha vivido este 2025 un año clave en su historia, pues ha sido el del retorno de Marc Márquez. Después de salir de Honda y tras una campaña de transición en Gresini, Marc llegó al Ducati Lenovo y esa comunión del mejor piloto con la mejor moto funcionó a las mil maravillas. Un dominio apabullante que hizo que el título mundial estuviera decidido cinco carreras antes del final. Sin embargo, una lesión ya con el certamen finiqiuitado hace que todo este muy abierto de cara a 2026.
El 93 se perdió cuatro carreras y en ellas se consagró el dominio de Aprilia, una marca en gran crecimiento, así como la mejora de KTM, a la vez que cada vez estaba menos clara la superioridad ducatista. Por eso mismo 2026 llega con la duda de cuál es la marca dominante y si se puede esperar de nueva una superioridad tan clara, además de que va a contar con nuevos actores en la parrilla.
Calendario MotoGP en 2026
- 27 febrero – 1 marzo: Gran Premio de Tailandia, Circuito Chang International (Buriram), Tailandia
- 20 – 22 marzo: Gran Premio de Brasil, Circuito de Goiania, Brasil
- 27 – 29 marzo: Gran Premio de las Américas, Circuit of the Americas (Austin), Estados Unidos
- 10 – 12 abril: Gran Premio de Qatar, Circuito de Losail, Qatar
- 24 – 26 abril: Gran Premio de España, Circuito de Jerez, España
- 8 – 10 mayo: Gran Premio de Francia, Circuito de Le Mans, Francia
- 15 – 17 mayo: Gran Premio de Catalunya, Circuito de Barcelona-Catalunya, España
- 29 – 31 mayo: Gran Premio de Italia, Circuito de Mugello, Italia
- 5 – 7 junio: Gran Premio de Hungría, Circuito Balaton Park, Hungría
- 19 – 21 junio: Gran Premio de la República Checa, Circuito de Brno, República Checa
- 26 – 28 junio: Gran Premio de los Países Bajos, Circuito de Assen, Países Bajos
- 10 – 12 julio: Gran Premio de Alemania, Circuito de Sachsenring, Alemania
- 7 – 9 agosto: Gran Premio de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Inglaterra
- 28 – 30 agosto: Gran Premio de Aragón, Circuito MotorLand Aragón, España
- 11 – 13 septiembre: Gran Premio de San Marino, Circuito de Misano, Italia
- 18 – 20 septiembre: Gran Premio de Austria, Circuito de Spielberg, Austria
- 2 – 4 octubre: Gran Premio de Japón, Circuito de Motegi, Japón
- 9 – 11 octubre: Gran Premio de Indonesia, Circuito de Mandalika, Indonesia
- 23 – 25 octubre: Gran Premio de Australia, Circuito de Phillip Island, Australia
- 29 septiembre – 1 noviembre: Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang, Malasia
- 13 – 15 noviembre: Gran Premio de Portugal, Circuito de Portimão, Portugal
- 20 – 22 noviembre: Gran Premio de Valencia, Circuito Ricardo Tormo, España