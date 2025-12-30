Lo que viene en MotoGP con Toprak Razgatlioglu: "Casey Stoner - La Venganza"

Alberto Vergani ha sido manager de alguno de los pilotos más talentosos de MotoGP en los últimos años, por eso hay que tenerle muy en cuenta cuando habal de lo que espera de Toprak Razgatlioglu

El mundial de MotoGP vive este año un momento cumbre con la llegada de un piloto que está llamado a remover los cimientos de la competición. Y es que si en los últimos años hemos vivido una tiranía de los pilotos españoles e italiano, ahora llega un nuevo talento exótico que muy poco tiene que ver con quien ha aterrizado en la parrilla recientemente. Mientras que muchos de los 'rookies' son jóvenes que destacan en Moto2 y Moto3, ahora es el turno del gran dominador del mundial de Superbikes, el turco Toprak Razgatlioglu, quien llega a la parrilla de la categoría reina del motociclismo para soñar con todo.

Tras hacer del mundial de motos de serie su patio de juegos, ahora Toprak ha firmado con el Pramac Yamaha, una moto que está algo por debajo del nivel de las Ducati, Aprilia y compañía, pero que es una buena toma de contacto con los prototipos. Además si algo secunda al otomano es el talento, el mismo que lleva años dejando patente y que tras mucho tiempo de espera, por fin va a poder mostrar ante los mejores rivales del planeta, convirtiéndose desde el primer día en una de las grandes atracciones del paddock.

Pese a que pueda sonar disparatado, pues no deja de ser un debutante, hay quien lo pone al nivel de los grandes. Un ejemplo es Alberto Vergani, mítico manager de Casey Stoner, Marco Melandri o Carlos Checa, quien ha dejado muy claro la altísima confianza que tiene en Toprak. Y es que para él, se trata de una regeneración del genio australiano. Tras poder departir con Toprak, tuvo claro que estaba ante un talento especial, o lo que él mismo llamó como "Casey Stoner- La Venganza".

Con calma en 2026, pero se puede soñar

Más allá de que el talento esté fuera de toda duda, el propio Vergani reconoce que la realidad es que Razgatlkioglu no parte ni mucho menos como uno de los favoritos. Los Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y compañía están un paso por delante, sin embargo, podrá usar esta campaña para seguir formándose antes de que de verdad de el salto que le convierta en aspirante, más allá de que un campeón como él siempre va a tratar de darlo todo: "2026 será una temporada de descubrimientos para él, porque la moto, los neumáticos y los circuitos serán nuevos. Sin embargo, creo en su talento, y estoy convencido de que demostrará a todo el mundo de lo que es capaz, a pesar de una Yamaha que todavía no está al nivel de la competencia"