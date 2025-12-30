El FBI incauta una multimillonaria colección de MotosGP: de Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo...

La principal agencia de investigación criminal, seguridad nacional e inteligencia de los Estados Unidos ha confirmado que creen que pertenece a Ryan James Wedding, uno de los criminales más buscados por la misma

Golpe de realidad presuntamente a uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI. La principal agencia de investigación criminal ha confirmado, a través de las redes sociales, que le han incautado a Ryan James Wedding, uno de los criminales más buscados, una colección de motos valorada en unos 40 millones de dólares.

Entre ellas, se encuentran varias Ducati, de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovicioso, Loris Capirossi o Andrea Iannone, la Moto2 campeona del mundo de Marc Márquez de 2012 o la Aprilia de 125cc con la que Rossi ganó el título del octavo de litro. Y con el siguiente post en X (antiguo Twitter), lo comunicaba el departamento del FBI de Los Angeles (California): "Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la RCMP y el LAPDHQ".

En el mismo post, donde se adjuntan algunas fotos de las motos, se informa que "existe una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Si tiene alguna información sobre Wedding, comuníquese con el FBI".

Asimismo, la agencia ha difundido el historial del propio Ryan James Wedding, al que se acusa, entre otras cosas de: "conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla; Conspiración para exportar cocaína; Conspiración para cometer homicidio en relación con una empresa delictiva continua y un delito de drogas; Conspiración para manipular a un testigo, víctima o informante; Conspiración para tomar represalias contra un testigo, víctima o informante; Conspiración para blanquear instrumentos monetarios".

Cabe recordar que Ryan James Wedding es un exatleta olímpico canadiense y un apasionado del motociclismo. Actualmente está acusado de dirigir un cartel de la droga y que, supuestamente, habría orquestado el asesinato de un testigo federal, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

En referencia a dicha operación, las autoridades han recordado que existe un mercado de compra y venta de motos, al igual que de material relacionado con MotoGP (cascos, monos y otro objetos) denominado 'memorabilia', que cuentan con cierto aprecio por parte de grandes coleccionistas. De hecho, hasta escuderías como Ducati cuentan con su propio canal de venta de 'memorabilia'. Ahora, el siguiente paso será ver qué hacen con duchas unidades, si se almacenan, se subastan o, incluso, se destruyen.