Así ha sido el año de Máximo Quiles, la gran apuesta de los hermanos Márquez

Pese a que en Moto3 todos los focos los ha acaparado el sevillano José Antonio Rueda, el murciano ha firmado un brillante primer año en dicha categoría

Máximo Quiles. Quédense con este nombre. Porque cuando los hermanos Márquez han decidido apostar por él es que algo tiene. Por el momento, en su primera campaña en Moto3 ha recibido algún que otro flash ya.

Pese a que ha sido el sevillano José Antonio Rueda quien ha acaparado todos los focos, este joven murciano ha debutado de forma brillante en la categoría.

El palmarés previo que traía (bicampeón de la European Talent Cup, y podio en la Red Bull Rookies Cup y en el Mundial Junior) hacía presagiar su pilotaje, si bien no pudo estrenarse en los dos primeros certámenes al no haber cumplido todavía la edad mínima para participar (17 años). Y cuando lo hizo consiguió un quinto puesto en Austin. Una lesión frenó de nuevo su progresión y se perdió las citas de Qatar y Jerez. Pero a raíz de ahí empezó a volar, nunca mejor dicho.

Podio en Silverstone como segundo, otro segundo puesto en Aragón y tres triunfos (Mugello, Hungaroring y Portimao) con los que se ha bautizado como una de las jóvenes promesas del motociclismo español.

A través de la empresa Vertical Management, Marc y Álex le están asesorando. Y en una rueda de prensa organizada por Estrella Galicia el pasado mes de noviembre, el piloto de Ducati habló sin tapujos sobre su representado: "Hace ya tres años que estamos ayudando a Máximo Aquiles. Le estamos aconsejando. Luego él en pista, el talento es el que tiene. Estamos intentando llevarle por el mejor camino, utilizando la experiencia mía y de Alex, y de Vertical Management en general, y creo que ha hecho una temporada increíble".

En este sentido, el nueve veces campeón del mundo tiene claro que de haber tenido los 17 años al comienzo del campeonato, otro gallo hubiese cantado: "Es una temporada que, si hubiera arrancado desde la primera carrera, hubiera luchado por el Mundial ya. Se saltó algunas carreras, se lesionó, y con todo y con eso estaba luchando por el subcampeonato del año. Ha sido el 'rookie' con más podios. Vi una clasificación en la que estaba con Pedro Acosta, David Alonso, que son dos de los grandes talentos".

Sin Rueda en Moto3 parte como uno de los favoritos

En 2026, Máximo Quiles volverá a competir en Moto3, donde afortunadamente para él ya no estará José Antonio Rueda, vigente campeón este año. Y es que el palaciego de 19 años ha sido un rival muy difícil para batir este año y ha ganado incluso con algunas citas de antelación, a lo Marc Márquez.

Cabe recordar que Rueda fue campeón de España de Minivelocidad con ocho años. Y es el único piloto en la historia en conquistar en una misma temporada el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. La próxima temporada competirá en Moto2 y los hermanos Márquez esperan que su cartel de favorito vaya a parar a las manos del propio Máximo Quiles.