El sevillano José Antonio Rueda se prepara ya para el homenaje de su vida en Los Palacios
El joven piloto sevillano vivirá este próximo domingo una jornada muy especial en su localidad natal. Allí le esperan miles de personas que desean reconocerle el gran trabajo realizado este año y quieren celebrar que ha vuelto a nacer
Con sólo 19 años, José Antonio Rueda va a recibir un auténtico homenaje a su vida. Sí, como lo leen. Porque el próximo domingo, la localidad hispalense de Los Palacios y Villafranca no solamente le reconocerá el mérito de haber quedado campeón del mundo en Moto3, sino que también celebrará que su vecino ha vuelto a nacer tras haber conquistado el título.
Y es que cabe recordar que el joven piloto palaciego sufrió en Sepang un fuerte accidente justo después de proclamarse campeón que estuvo a punto de acabar en tragedia. Afortunadamente todo quedó en un susto y ya prácticamente está recuperado de toda las lesiones que sufrió, pero algunos incluso temieron por su vida, al igual que por la de Noah Dettwiler, a quien arrolló y que todavía no sabe cuándo volverá a subirse a una moto fruto de las fuertes secuelas que le han quedado. Ambos pilotos sufrieron paradas cardiacas.
¿Dónde se celebrará el homenaje a José Antonio Rueda?
Fruto de dicho accidente, José Antonio Rueda no pudo recibir el homenaje en su pueblo tal y como estaba anteriormente planificado el pasado 30 de octubre. Ahora, será agasajado en el Ayuntamiento de Los Palacios, donde se le hará entrega del Galardón Joven del Año 2025 y saludará a la afición desde el balcón, además de recibir, como ya es tradicional en este pueblo situado a unos veinte kilómetros de Sevilla, su peso con el popular 'bombón colorao', el tomate palaciego.
Tras esta primera parte institucional, está previsto un recibimiento multitudinario en la Plaza de Andalucía, con un saludo desde el balcón del Ayuntamiento y fotos con los vecinos.
José Antonio Rueda Ruiz, natural de la pedanía palaciega de Los Chapatales, ha firmado una temporada histórica al convertirse, con tan sólo 19 años, en el primer piloto andaluz en conquistar un Campeonato del Mundo de motociclismo, logrando el título de Moto3. Su brillante trayectoria deportiva, marcada por el esfuerzo, la constancia y la humildad, lo ha hecho merecedor del Galardón Joven del Año 2025, reconocimiento aprobado por unanimidad por el Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de octubre, ha informado este miércoles el consistorio palaciego.
El historial de José Antonio Rueda y su futuro
Rueda ha sido campeón de España de Minivelocidad con ocho años, y andaluz y nacional de Minimotos a los once; único piloto en la historia en conquistar en una misma temporada el FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup. La próxima temporada competirá en la categoría de Moto2, dando un nuevo paso en su carrera deportiva.
El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha destacado que “José Antonio Rueda representa los valores de la juventud palaciega: sacrificio, trabajo y humildad" y que "su historia es un ejemplo de superación y un orgullo para todo nuestro pueblo”.