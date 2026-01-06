Dos hermanos, un mismo trono: Domen Prevc hace historia en el Cuatro Trampolines

El esloveno suma el título del torneo más prestigioso del salto en esquí y pone su nombre junto al de su hermano Peter en los libros de oro en la Tournée tras llevarse el Águila Dorada

En el deporte de la nieve, cada salto es una mezcla de valentía, técnica y corazón. Pero cuando ese salto viene acompañado de historia familiar, la emoción crece aún más si cabe. Domen Prevc, se ha coronado campeón de la 74ª edición del Cuatro Trampolines, emulando así la gesta de su hermano mayor Peter, que ya había levantado el codiciado título en 2016.

Domen Prevc hace historia

No es una simple anécdota. Que dos hermanos figuren como ganadores del Golden Eagle es un hito sin precedentes en la historia de los Cuatro Trampolines. Diez años después de la victoria de Peter, Domen ha cerrado el círculo elevando aún más el legado de los Prevc en el salto nórdico. La jornada decisiva en Bishofshofen fue un auténtico espectáculo de control, nervio y precisión. Domen firmó un salto de 138,5 metros con firmeza y elegancia, suficiente para mantenerse en la cabeza de la clasificación general y asegurarse el trofeo, tras haber sumado dos victorias y dos segundos puestos a lo largo de las cuatro pruebas que componen el torneo. El esloveno quedó segundo tras el austriaco Daniel Tschofening, pero le sirvió para conquistar el ansiado Aguila Dorada.

No fue suficiente para vencer al vigente campeón de la Copa del Mundo, que terminó con 303,9 puntos gracias a dos saltos de 137 y 140,5, pero la emoción en la colina fue palpable. Cada salto estuvo cargado de significado, no solo por el nivel técnico, sino por la presencia constante de la historia familiar en el ambiente. Ver a Domen levantar el trofeo que su hermano ganó una década antes fue una escena que emocionó tanto a aficionados como a expertos: dos generaciones de la misma familia dejando huella en una de las competiciones más tradicionales del invierno.

Un éxito con mucho trabajo detrás

Este éxito no llega de la nada. Domen lleva años construyendo su propio camino en el circuito. Mundialista, ganador de etapas en la Copa del Mundo e incluso medallista en campeonatos globales, su progresión ha sido constante. Su salto ahora lo proyecta no solo como heredero de un apellido ilustre, sino como figura protagonista de esta nueva era del salto en esquí, con ambiciones elevadas de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y otras grandes citas internacionales.

Pero más allá de los datos y títulos, lo que hace especial este triunfo es cómo une generaciones y fortalece una dinastía deportiva que ha marcado el salto esloveno en este deporte. Domen no solo ha ganado el Cuatro Trampolines: ha escrito una página dorada al lado de su hermano Peter, en un deporte donde la historia, la técnica y la pasión vuelan tan alto como los propios saltadores.