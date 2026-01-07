España defiende título europeo con los que fueron campeones del mundo

Sólo dos cambios en la selección masculina de waterpolo, qeu comienza este sábado el Campeonato de Europa 2026 en Serbia

España defenderá a partir del sábado su título de campeón de Europa con el mismo bloque que se coronó campeón del mundo el pasado verano en Singapur después de que el seleccionador español masculino de waterpolo, David Martín, haya hecho el último descarte y haya anunciado el equipo que jugará en Serbia.

Sólo Felipe Perrone, que se retiró tras el Mundial y Javi Bustos no repetirán en el equipo que ha seleccionado Martín; mientras que Pol Daura y Òscar Asensio son sus sustitutos y las dos grandes novedades de la convocatoria. El último descarte ha sido Marc Valls.

La lista de convocados que David Martín se lleva al Europeo de Serbia 2026 está formada por: Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja y Roger Tahull (Zodiac Barceloneta); Edu Lorrio, Sergi Cabanas y Òscar Asensio (KEIO Sabadell); Miguel de Toro (Ferencvaros); Álvaro Granados (Pro Recco); Marc Larumbe (Marsella); Fran Valera (Jadran Herceg Novi), y Pol Daura (CNB).

España debutará este sábado ante Israel y se enfenta en los días siguientes a Países Bajos y a los anfitriones, Serbia. Los tres primeros pasan a una segunda liguilla en la que se arrastran los resultados de la primera fase. Ene sa segunda fase,c on grupos de seis equipos, sólo los dos primeros pasarán a las semifinales. En el grupo de España apuntan a pasar Hungría, Francia y Montenegro, por lo que ganar a Serbia se antoja vital para los intereses del combinado español. El duelo ante los serbios será el 12 de enero y frente a Países Bajos, el 14.

La selección femenina, con dos bajas con respecto al Mundial

Si el cuadro masculino ya está en capilla para arrancar el Campeonato de Europa, al femenino aún le quedan dos semanas -se juega en Madeira del 26 de enero al 5 de febrero- antes de empezar el suyo. No obstante, este mismo miércoles se ha presentado en el CAR de Sant Cugat, horas antes del inicio del doble compromiso amistoso contra Australia.

Al igual que los chicos, el bloque es el mismo que triunfo en Singapur y sólo hay dos cambios, ya que no están Daniela Moreno y la capitana Anni Espar, y siguen faltando Maica García y Judith Forca, que se tomaron un paréntesis para ser madres.

Ante esto, la lista de Jordi Valls está compuesta por: Martina Terré, Paula Camus, Nona Pérez, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz, Queralt Anton y Alba Muñoz (Sant Andreu); Mariona Terré, Queralt Bertran y Mireia Guiral (Assolim Mataró); Paula Crespí e Irene González (Astralpool Sabadell); Paula Leitón (Zodiac Barceloneta); Bea Ortiz (Ferencvaros); Carlota Peñalver y Elia Jiménez (Mediterrani); Paula Prats (Terrassa), y Júlia Frigola (EPlus Catalunya). De estas 18, el seleccionador tiene que hacer tres descartes antes de dar la lista de 15 definitiva.

España se estrena ante Australia a lo grande

El estreno de la preparación no ha podido ser mejor. España repetía duelo ante Australia, en lo que fue la final de los últimos Juegos de París 2024. Y las de Jordi Valls se han llevado el partido de forma clara por 16-10 en la piscina Pere Serrat de Barcelona.

Las españolas se escaparon en el tercer periodo con un 5-1 que fue definitivo. Paula Camus y Ariadna Ruiz, con tres goles cada una, han sido las máximas anotadoras. Este viernes, a las 18:30 horas, vuelven a enfrentarse ambas selecciones en la piscina de Can Llong de Sabadell.