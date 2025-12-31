España acapara premios como mejor de 2025

World Aquatics reconoce la gran actuación de España en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025 con las elecciones de mejor waterpolista masculino del año y mejor nadadora artística

Aunque falta la asignatura pendiente de la natación, donde España ha cuajado recientemente una gran actuación en el Europeo de piscina corta de Polonia, 2025 ha servido para la consagración de los deportistas españoles en otras disciplinas. De hecho, en el arranque del Mundial de Deportes Acuáticos de World Aquatics de Singapur 2025, España estuvo en los primeros puestos del ránking general en el inicio por su dominio en el waterpolo y las muchas medallas que acaparó en la natación artística.

Tanto en saltos como en velocidad cuajo buenas actuaciones, pero no estuvieron al nivel y no se coronaron con medallas. Ahora, World Aquatics ha reconocido ese año con el nombramiento de dos deportistas españoles como los mejores del mundo en su especialidad.

En este sentido, es evidente que, a día de hoy, el mejor jugador del mundo de waterpolo es Álvaro Granados y este año ha servido para demostrarlo. MVP el pasado verano en los Mundiales de Singapur que ganó España, el jugador egarense ha sido elegido como el mejor waterpolista del mundo de 2025.

A su palmarés con la selección une la Liga y Copa del Rey que ha logrado este año con el CN Atlètic Barceloneta y el tercer puesto en la Champions League europea. Tras esto, ha dado el salto al mejor equipo de la Liga italiana, el Pro Recco, con el que lidera esta competición.

Álvaro Granados será el líder de España en el próximo Campeonato de Europa de Waterpolo que se celebra a mediados de enero en Serbia y en el que España parte como el rival a batir por todos.

Iris Tió, la mejor del año en natación artística

No es la única distinción que World Aquatics ha dado a España, pues poco después ha elegido a Iris Tió como la mejor nadadora de natación artística del mundo en 2025. La catalana también fue mejor del Mundial de Singapur, de ahí que fuera favorita al premio que se ha llevado.

En el Mundial de Deportes Acuáticos de World Aquatics, Tió logró tres oros y tres bronces mundiales. Y tenía mejor palmarés este año que sus rivales, la alemana Klara Bleyer y las italianas Enrica Piccoli y Lucrezia Ruggiero.

Iris Tió se proclamó campeona del mundo en solo libre, en dúo libre con Lilou y en dúo mixto libre con Dennis González. Además fue bronce en solo técnico, equipo libre y equipo técnico. Y a eso unió tres oros, dos platas y un bronce en el Europeo.