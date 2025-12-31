El dineral que han ganado en premios los Top del Premier Pádel en 2025

Éstas son las cifras que han ganado los mejores jugadores del Premier Pádel Tour en 2025 y la realidad de esas cifras

Aunque ni de lejos reparte los premios del tenis ni sus mejores jugadores pueden compararse con lo que cobra cualquier futbolista Top, la llegada del Premier Pádel ha permitido a muchos jugadores profesionalizarse y, a los mejores, sumar cifras que les permiten mirar al futuro con optimismo.

Las cifras no son las mismas para hombres que para mujeres y eso trajo polémica. Sin embargo, fuera de ella, en el circuito masculino hay cuatro jugadores que se han destacado sobre el resto. Las dos principales parejas han monopolizado los torneos y sólo en contadas ocasiones han dejado escapar alguno de los grandes premios.

De hecho, sólo han sido tres y dos por la huelga de principios de año. En Gijón, Curro Cabeza y Diego García sorprendían a Los Mágicos (Tolito Aguirre y Gonza Alfonso) en la final para hacerse con el título y, dos semanas después, en Cancún, Franco Stupaczuk y Juan Lebrón decidían inscribirse y derrotaban también a Los Mágicos. La única excepción con Tapia-Coello y Galán-Chingotto en pista fue en Madrid, donde Leo Augsburger y Martín Di Nenno sorprendieron a todos y se alzaron con la victoria de este P1.

Qué jugadores son los que más han ganado en 2025 y cuánto han cobrado

Eso sitúa a esas dos parejas muy por delante del resto. Atendiendo sólo a los price money, estos son los que han ganado los mejores jugadores del circuito en 2025, las cuatro parejas que durante casi todo el año -sólo Lebrón y Stupaczuk se separaron al final- han ocupado el Top-4, más Paquito Navarro y Di Nenno, que han entrado en este Top-10.

Agustín Tapia y Arturo Coello - 486.645 euros

Ale Galán y Fede Chingotto - 380.531 euros

Franco Stupaczuk - 178.707 euros

Juan Lebrón - 168.132 euros

Coki Nieto y Mike Yanguas - 137.496 euros

Paquito Navarro - 136.034 euros

Martín Di Nenno - 134.903 euros

Tapia y Coello lograban en este 2025 13 títulos y 17 finales de los 20 torneos disputados, mientras que Ale Galán y Fede Chingotto, que pelearon por el número uno del año hasta el penúltimo torneo, se hicieron con siete títulos, pero también disputaron 17 finales, la mayoría de ellas perdidas ante Coello-Tapia.

Cuánto se cobra en cada torneo de Premier Pádel y la realidad de esas ganancias

Los torneos reparten diferentes premios según sea su categoría y también la ronda que alcances. En este sentido, los Majors, por ejemplo, dan 47.250 a cada uno de los campeones, los P1 25.500 euros y los P2 15.000 euros, mientras que las Premier Pádel Finals 2025 daban 52.500 euros al ganador. Los finalistas cobran algo más de la mitad de esas cifras y así sucesivamente en cada ronda. A partir de ahí llega el reparto y las ganancias anteriores.

La realidad es muy diferente, ya que ahí no se incluyen los gastos ni tampoco lo que cobra el entrenador que les acompaña. Y tampoco los impuestos, que a estos niveles de ganancias están entre un 40 y un 45% de lo que se llevan y que correspondería al porcentaje de IRPF que Hacienda les quita.

Por tanto, son unos buenos números, pero que, a partir de la tercera pareja de Premier Pádel masculino 2025 se quedarían por debajo del sueldo mínimo que cobra un futbolista de Primera división de fútbol en la temporada 2025-2026: 195.000 euros brutos.