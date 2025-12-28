Paquito Navarro tiene claro el problema al que se enfrenta: "Ahora, como dicen los argentinos, te sacan a palos"

El jugador sevillano afrontará en 2026 una nueva etapa en su carrera frente a otro de los jóvenes emergentes en el Premier Pádel: Fran Guerrero

Paquito Navarro es uno de los jugadores que más ha cambiado de pareja en los últimos años. Sólo en las dos últimas temporadas, desde que lo dejara con Chingotto ganando el último torneo del World Pádel Tour en 2023, ha jugado con Sanyo Gutiérrez, con Juan Lebrón, con Pablo Cardona, con Lucas Bergamini y ha acabado la temporada cosechando buenos resultados junto a Jon Sanz.

Eso le ha permitido mantenerse en el Top-10 con casi 37 años y salir la próxima temporada, en la que empezará jugando junto a Fran Guerrero, como sexta pareja del circuito, por detrás de la formada por Jon Sanz y Coki Nieto y por delante de Franco di Nenno y de Momo González.

El jugador sevillano tiene claro que la edad no pasa en balde y que a día de hoy es muy difícil volver a pelear por el número uno, como lograra hace seis años. Pero en este 2025 ha demostrado ser capaz de llegar a finales (Buenos Aires y NewGiza) y sólo se han bajado en una ocasión de las semifinales en los cinco últimos torneos del año, incluyendo las Premier Pádel Finals, donde acabó en una meritoria cuarta posición.

"Ahora, con 36 años, parece que eres mayor, pero hasta no hace mucho, era la edad media incluso de los top 10 y top 20. El deporte evoluciona, cada vez es más físico, es más rápido y uno intenta mantenerse como puede. Ojalá me quede todavía algún que otro año viniendo al Máster. La clave es tener muchas ganas de competir, mantener la ilusión y cuidarse físicamente", señala el jugador andaluz en una entrevista con Sport, donde deja claro que su idea, si nada se tuerce, es seguir al menos tres años más y, sobre todo, seguir disfrutando de este deporte que tantas alegrías le ha dado.

Paquito no pierde la ilusión por ganar

Sus aspiraciones no son modestas, pero es que los últimos resultados las respaldan. "Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi trabajo y cuanto más dure siendo competitivo todo eso que me llevo", añadía el sevillano, cuyos objetivos reales son consigo mismo, mejorar y poder controlar las emociones, algo que le ha sido útil durante toda su carrera, pero también le ha perjudicado en muchas ocasiones. "Lo bueno que tengo es que vivo la vida con pasión, es una filosofía de vida. Para lo bueno y para lo malo lo vivo muy intensamente. (...) El objetivo es cada vez calentarme menos y cada vez usar más esa emoción para lo bueno y no para lo malo", añadía.

Paquito Navarro, por otro lado, tiene muy claro que las parejas que actualmente dominan el circuito han evolucionado el juego y eso hace que cada vez sea más complicado para los veteranos como él. "Los número uno, ahora, creo que tienen un juego aéreo brutal y que tienen un estilo de juego que prácticamente te atosigan. En mi época, cuando fui número uno con Lebrón, nosotros dejábamos a los rivales jugar más al pádel, la pelota pasaba más veces, pero el deporte evoluciona y ahora Arturo y Tapia, como dicen los argentinos, te sacan a palos", reconoce.