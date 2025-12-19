Así queda el ránking de parejas del Premier Pádel 2026 tras los cambios de Paquito, Lebrón, Stupaczuk, Di Nenno...

Los cambios de parejas dejan un panorama muy cambiado con respecto al que acabó la temporada 2025 en el Premier Pádel

Después de que el pasado domingo acabara la temporada con las Premier Pádel Finals, que coronaron a Agustín Tapia y a Arturo Coello, los cambios que se han ido desvelando a lo largo de las últimas semanas, poco a poco, se van haciendo oficiales.

Si hace un mes se produjo una pequeña revolución cuando Franco Stupaczuk y Juan Lebrón se separaron, lo que motivó que, entre otras cosas, Stupaczuk jugara otra vez con Martín di Nenno en este final de campaña, la verdadera revolución se esperaba para un final de año en el que sólo las dos parejas principales, Coello-Tapia y Galán-Chingotto, se mantienen, mientras que el resto del Top-8 cambia.

Similar situación se vive en el circuito femenino, en el que se han separado hasta Bea González y Claudia Fernández, pese a que han ganado los tres últimos torneos y han sido claras dominadoras en los duelos directos ante las número uno, Delfi Brea y Gemma Triay. Detrás de éstas, ninguna de las principales parejas se mantiene.

En el masculino, aparte de las dos mencionadas, también está la formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger. Una dupla que ya tenían hablada desde hace tiempo y que, ante los malos resultados, lo que hicieron fue adelantar su unión para ganar tiempo. Y jugaron ya juntos los dos últimos torneos.

Juan Lebrón y Leo Augsburger comienzan cuartos

Su derrota en cuartos de final de las Premier Pádel Finals les hace baja un puesto en el arranque del próximo año, pero al menos conservan una plaza en el Top-4, lo que significa que no se enfrentarían a una de las dos principales duplas hasta las semifinales. No obstante, no pueden dormirse, ya que no están muy lejos Jon Sanz y Coki Nieto, que se han vuelto a unir, como han oficializado de una forma muy simpática esta misma semana.

Esta semana también se ha hecho oficial la segunda aventura de Franco Stupaczuk junto a Mike Yanguas, un dúo que partirá por delante de Lebrón y Augsburger, como tercera pareja del circuito. Eso sí, lejísimos de Ale Galán y Fede Chingotto -más de 20.000 puntos les separan-, el dúo que ocupa la segunda posición.

Paquito Navarro, gracias a su buen final junto a Jon Sanz, podrá conservar una sexta plaza en su unión con Fran Guerrero, aunque tendrá a Momo González y a Martín Di Nenno apretándoles a apenas 1.000 puntos.

Este mismo jueves se hizo oficial el calendario del próximo año, con la entrada de Valencia por Tarragona, y torneos en Londres y Pretoria. La temporada empezará en la capital de Arabia Saudí, Riyad, el próximo 9 de febrero de 2026.

Ránking por parejas en el Premier Pádel Tour 2026

Así queda el ránking por parejas en el arranque de 2026:

Arturo Coello - Agus Tapia: 39.600 puntos

Ale Galán - Fede Chingotto: 34.640

Franco Stupaczuk - Mike Yanguas: 14.227 puntos

Juan Lebrón - Leo Augsburger: 13.000

Jon Sanz - Coki Nieto: 11.447

Paquito Navarro - Fran Guerrero: 10.525

Momo González - Martín Di Nenno: 9.460

Lucas Bergamini - Javi Garrido: 7.078