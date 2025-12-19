Paquito Navarro señala su posible fecha de retirada: "Mi aspiración es poder jugar tres años más, a ver si hay suerte"

El jugador hispalense, centrado ya en una temporada 2026 en la que hará pareja con Fran Guerrero, señala que aún cree que tiene la opción de conseguir algún título más en el circuito Premier Padel

Paquito Navarro es uno de los jugadores más peculiares y respetados del circuito profesional de pádel. A sus 36 años, el sevillano ha cerrado un buen año junto a Jon Sanz –cambió en la recta del curso tras meses con Lucas Bergamini– y ahora mira al futuro con el optimismo que le caracteriza y con ganas de seguir sacando a pasear su 'guitarra' por las pistas Premier Padel.

Para ello, para seguir disfrutando, ha optado por aunar fuerzas con Fran Guerrero, con quien espera mantenerse en la élite del deporte que tanto ama y, quién sabe, incluso poder levantar un título que se le ha resistido en 2025.

"Mis aspiraciones son seguir siendo competitivo. Me encantaría seguir viniendo al Máster al menos uno o dos años más y si se reúnen las condiciones y suena la flauta, poder ganar un título más en Premier", expresa en una entrevista concedida a Sport.

Lo cierto es que en 2025 lo ha tenido cerca sin poder conseguirlo. Primero disputó la final del P1 de Buenos Aires junto a Lucas Bergamini, pero cayeron ante los número 1 del mundo, Arturo Coello y Agustín Tapia, por 6-4 y 6-4. Más adelante, en el mes de noviembre y haciendo pareja con Jon Sanz, no pudieron superar a Ale Galán y Fede Chingotto en el P2 de NewGiza.

La posible fecha de retirada de Paquito Navarro

Paquito sabe que su carrera poco a poco va expirando. Aunque aún se encuentra bien físicamente, hay muchos jóvenes apretando y entiende que es ley de vida ir poco a poco pensando en la que será su retirada. No tiene aún decidido cuándo será, pero ya vislumbra una posible fecha para la misma.

"Tengo con Bullpadel tres años más firmado y mi aspiración es poder jugar tres años más, a ver si hay suerte y con eso quizás ya cuelgue la pala. Pero estamos hablando de aquí a tres años, todo puede pasar", explica.

El gran talento de Paquito Navarro, el emocional

A diferencia de otros jugadores que parecen optar por ser lo más fríos posible a la hora de encarar un partido o competición, el sevillano es de esos que viven cada punto a flor de piel. No se trata de ser irascible o de tener malas reacciones –no es su estilo–, pero sí de mostrarse tal y como es y aprovechar justo su fuerza mental para marcar diferencias.

"Soy un jugador emocional, no lo vamos a descubrir ahora, pero yo creo que talento tenemos todos. Cada uno usa sus armas como puede y yo uso el nivel emocional y cuando estoy arriba intento usarlo a mi favor", sentencia.