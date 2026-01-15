La oficialidad de las nuevas parejas femeninas de pádel cae en cascada

Aunque la mayor parte de ellas se conocían desde el pasado año, han elegido esta semana para anunciar su unión; el de Marta Ortega y Martina Calvo puede aún traer cola

A la espera de que se dé un movimiento para que todo el puzle cuadre en el circuito femenino más allá del Top-4, las principales parejas que encabezarán el próximo año el Premier Pádel ya habían acordado cómo quedarían, incluso, antes de que se jugaran las Premier Pádel Finals que pusieron el punto final a la pasada temporada.

El movimiento clave partió de la separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría, que después de cinco años juntas anunciaron que no seguirían en las últimas semanas del pasado año. También se filtró que la catalana jugaría junto a su paisana Andrea Ustero y que Paula Josemaría había llamado a Bea González y que había recibido el 'sí' de la malagueña. Eso se supo antes de que la Perla de El Palo y Claudia Fernández se hicieran en el Sant Jordi con el último torneo del año y se convirtieran en las grandes dominadoras del circuito en el tramo final.

También, eso dejaba a Fernández sin pareja, pero muy pronto se supo que se uniría a la jugadora que quedaba 'libre' entre las que formaban el Top-4: la portuguesa Sofi Araujo. Con eso, quedaba un ránking encabezado por Brea-Triay, seguidas de González-Josemaría, Sánchez-Ustero y Araujo-Fernández.

Aunque era conocido por todos, ninguna había hecho oficial su unión hasta ahora, cuando los anuncios han caído en cascada. En cuestión de tres o cuatro días, todas ellas han confirmado lo que era un secreto a voces y publicado quiénes serán sus nuevas compañeras la próxima temporada.

Claudia Fernández y Sofia Araujo, las últimas en anunciarlo

"De Barcelona para el mundo. ¡Muy contentas de anunciar nuestro nuevo proyecto juntas!", publicaban Ari Sánchez y Andrea Ustero desde la casa Batlló de Gaudí. Claudia Fernández y Sofia Araujo, por su parte, lo anunciaban con una partida de 'Quién es quien'. Mientras que Bea González y Paula Josemaría publicaban un simpático video en el que intentan intercambiarse los peinados. "Tú como me ves con la trencita", le dice Bea a Paula. La extremeña responde: "Creo que mejor nos lo quitamos y nos vamos a la pista".

No han sido las únicas que ha hecho pública su unión. Y la nueva pareja, aunque también se sabía, puede dar mucho más juego. En este caso se trata de la madrileña Marta Ortega, que ha elegido como compañera a la mayor promesa del pádel español y mundial: la navarra Martina Calvo.

El objetivo con el que parten ambas, desde una segunda fila, es alcanzar ese Top-4 que ahora ocupan las parejas antes mencionadas y para ello se unen la número uno más joven de la historia -cuando Ortega lo logró en 2019- y la joven revelación de la temporada.

Su emparejamiento deja sin compañeras a la veterana Ale Salazar y a Tamara Icardo. Y ahí está la gran duda de esa segunda parte del Top-10 femenino, pues dependiendo de a quien se unan o si se emparejan entre sí todo puede cambiar en las próximas semanas.