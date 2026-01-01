El movimiento que puede desatar otra locura en el baile de parejas del Premier Pádel

Si en el circuito masculino ya se ha aclarado el Top-8, en el femenino sólo están seguras las cuatro primeras parejas, pero hay muchas dudas a partir de ahí

De igual forma que el circuito masculino lo aclaró todo nada más acabar las Premier Pádel Finals y desveló todas las parejas importantes y cómo iba a quedar el panorama de los ocho primeros del ránking de cara a la próxima temporada, el femenino sigue dejando dudas con el año 2026 empezado y a un mes de que arranque la temporada de Premier Pádel, previa celebración de la Hexagon Cup de Madrid.

Si en el circuito masculino han cambiado todas las parejas a partir de la tres, que ahora ocuparan de entrada Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, el cambio ha sido más radical en el circuito femenino, donde el impacto que han tenido Gemma Triay y Delfi Brea ha provocado un baile de compañeras a partir de la segunda dupla del circuito. Incluso Bea González y Claudia Fernández, que le han ganado los tres últimos torneos a las número uno y han demostrado que son las mejores cuando están sin problemas físicos dicen adiós.

No obstante, lo más llamativo ha sido la separación después de cinco años de Ari Sánchez y Paula Josemaría, algo que hicieron oficial antes incluso de que acabara la temporada 2025. La catalana y la extremeña toman caminos diferentes después de convertirse en la pareja más exitosa de los últimos tiempos y de dominar el pádel durante tres temporadas.

Paula Josemaría se une a partir de ahora con Bea González para ser la pareja número dos del circuito, mientras que la tres será la que formen Ari Sánchez y Andrea Ustero, una de las jóvenes más prometedoras que hay en el circuito y que en los últimos meses ha jugado junto a Sofi Araujo.

La jugadora portuguesa se separa de Ustero, pero mejora su ránking como pareja, ya que se une a Claudia Fernández y serán la dupla que complete el Top-4 a partir del mes de febrero.

A partir de ahí llegan las dudas, ya que Alejandra Salazar y Martina Calvo han hecho público que no van a seguir juntas y todo hace indicar que la joven navarra se va a unir a Martita Ortega, lo que a su vez liberaría a Tamara Icardo. Está por ver si las dos que quedan 'libres', Salazar e Icardo, se unen como pareja o provocan más cambios en el circuito. No en vano, hay dudas de que las parejas que siguen en el ránking actual, Claudia Jensen-Alejandra Alonso, Marina Guinart-Vero Virseda o Aranza Osoro-Victoria Iglesias, sigan juntas. De momento, queda mucho por hacerse oficial en el circuito femenino.