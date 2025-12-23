El pádel se revoluciona: ¿Qué es el Star Point? El nuevo sistema de puntuación a partir de la temporada 2026

El nuevo sistema de puntuación entrará en vigor a partir del primer torneo del Premier Pádel de la temporada 2026

La Federación Internacional de Pádel y el Premier Pádel Tour anunciaban esta pasada semana las novedades de la próxima temporada y un calendario en el que se estrenan en el gran circuito mundial las ciudades de Valencia, Londres y Pretoria. Y en el que se mantendrán los grandes torneos que ya han deleitado al público este año.

Será una temporada con muchos alicientes, entre ellos ver qué rendimiento dan las nuevas parejas que se han formado y que han cambiado completamente el ránking masculino y femenino. Entre los chicos, salvo las dos primeras parejas, han variado todas las que van a continuación. Y, entre las chicas, el cambio es más radical y sólo siguen entre las mejores las número uno: Delfi Brea y Gemma Triay.

Aparte de las nuevas sedes, hay más cambios en el calendario, algunos de ellos fruto de las quejas de los jugadores y del diálogo con ellos, como el hecho de que el 75% de los torneos sean bajo techo.

También hay novedades con los sistemas de arbitraje, con ayudas tecnológicas, aunque el cambio que más va a llamar la atención será la introducción del Star Point, con el que se quiere acelerar la resolución de los juegos. Es una variación intermedia entre el sistema de ventajas ahora vigente y el 'punto de oro' al llegar al 40 iguales que se veía en las últimas ediciones del World Pádel Tour.

En qué consiste el Sistema Star Point

En este caso, el Sistema Star Point consiste en aplicar la ventaja actual hasta un máximo de dos ocasiones. Si tras esas dos ventajas el marcador sigue igualado, el siguiente punto será un 'punto de oro' que decida el juego. Con ello se quiere acortar también el tiempo de los partidos.

"El próximo año entrarán en vigor varios cambios reglamentarios, incluyendo la introducción de una tercera opción de puntuación. Este sistema se ha discutido dentro de la Federación Internacional de Pádel y también con Premier Pádel, además de en el Steering Committee, donde están representados jugadores, entrenadores, promotores, patrocinadores, televisiones y socios. Ahora queremos abrir una consulta también con los jugadores profesionales”, señalaba Luigi Carraro, presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

El también vicepresidente de Premier Pádel explicaba los motivos de este cambio revolucionario. “Debemos innovar el producto, anticipar cambios, protegiendo la esencia del pádel, pero también la salud de los jugadores. Un ejemplo concreto: el primer game del partido entre Ari Sánchez y Paula Josemaría contra Alejandra Salazar y Martina Calvo -de las Premier Pádel Finals- duró 18 minutos y 30 segundos. Con el nuevo sistema de puntuación duraría unos 4 minutos y medio", reflexionaba.

"Esto significa menos fatiga para los jugadores y más diversión para el público. Por eso hemos iniciado este proceso y lo completaremos escuchando a todos”, añadía Carraro.

Se baraja introducir ventanas temporales para cambios de pareja

El italiano también adelantaba otro cambio aún no aprobado y que podría también afectar al baile de parejas durante la temporada. “Hemos evaluado la introducción de ventanas temporales para cambios de pareja. El problema es que el pádel es un deporte de parejas y, si uno se lesiona, una regulación demasiado estricta sería muy limitante", señalaba al respecto, aunque avisaba que seguirá en estudio a ver cómo se puede introducir a gusto de todos.