Franco Stupaczuk habla sobre Juan Lebrón y su decisión de cambiar de pareja: "Estuvieron muy por encima del resto"

El jugador argentino rebosa ilusión de cara a un 2026 en el que volverá a competir junto a Mike Yanguas, con quien obtuvo fantásticos resultados en 2024

El baile de parejas en el circuito Premier Padel ha sido tremendo. Salvo las dos primeras del ranking todos se han movido, entre ellos un Franco Stupaczuk que ha dado por cerrada su etapa junto a Juan Lebrón para regresar con quien ya formó dúo en 2024, un Mike Yanguas junto al que espera volver a dar su mejor versión. Pese al deseado cambio de aires, el argentino deja claro que disfrutó mucho de los meses que compitió junto al Lobo.

"Conseguimos mantenernos como pareja número 3, hicimos cinco finales, muchas semifinales junto al Lobo. Después llegó mi decisión de cambiar de compañero antes de que terminara el año. Creo que con el 'Lobo' hicimos una gran campaña, salvo por las parejas 1 y 2, que estuvieron intratables, muy por encima del resto", explica en una entrevista concedida a Marca.

Ese paso de romper la pareja antes de concluir el curso de 2025 le llevó a disputar los últimos torneos junto a Martín di Nenno. 'Stupa' señala que fue sencillo hacer tal movimiento, ya que tienen una gran relación entre ellos.

"Martín es como un hermano para mí. Desde el primer momento, cuando vimos que necesitábamos un cambio de aires, lo charlamos y nos volvimos a juntar. Fue todo fluido y fácil. Cuando hay tanta confianza con un compañero, las cosas se dan de manera natural", señala.

Revivir glorias pasadas junto a Mike Yanguas

Franco Stupaczuk quiere volver a ganar. Pese a que con Juan Lebrón ha estado casi siempre en las últimas rondas, siente igualmente que la suma no terminaba de dar para pelear con los mejores. Por ello, ahora da un paso atrás para dar otros dos adelante junto a Mike Yanguas.

"Tuvimos muy buenas sensaciones en esos cuatro meses que jugamos juntos. Luego cada uno siguió su camino, yo junto al Lobo, pero ahora nos reencontramos con más experiencia y con muchas ganas. Con Mike el año pasado (en 2024) conseguimos vencer a Chingotto y Galán dos veces. También les competimos muy bien a Coello y Tapia, llegando a dos finales donde estuvimos muy cerca de ganarles", señala.

Partiendo desde el número 3 del mundo

De cara a un 2026 que se vislumbra repleto de emoción, 'Stupa' y Mike saben ya que comenzarán siendo la pareja número 3 del ranking Premier Padel, algo que les coloca como el primer candidato a desbancar a las dos mejores del mundo; es decir, las formadas por Arturo Coello y Agustín Tapia (1) y Ale Galán y Fede Chingotto (2).