Así es el Calendario completo del Premier Pádel Tour 2026

Valencia, Londres y Pretoria se estrenan en el circuito Premier Pádel, que en 2026 tendrá seis paradas en España y una en Argentina

Hace apenas cuatro días que vivimos un final de temporada apasionante en el Premier Pádel Tour y mientras se anuncian las nuevas parejas para el próximo año, ya tenemos aquí el calendario 2026 del circuito, que llega con novedades destacadas y con nuevas sedes que refuerzan la expansión internacional del circuito.

España seguirá contando con seis sedes, pero Valencia se estrenará con un P1 y entrará en sustitución de Tarragona con respecto a 2025. Repetirán Málaga y Madrid con sendos P1, y Gijón y Valladolid con los P2 que ya acogieron esta temporada. La ciudad asturiana vivió el momento del boicot en el circuito masculino, por lo que en 2026 será la primera vez que vea a los Coello, Tapia, Galán, Lebrón... en acción en este circuito.

En cuanto a las sedes nuevas, aparte de Valencia, destaca la presencia de Londres (Reino Unido) y Pretoria (Sudáfrica), a las que en el futuro se unirán nuevos países en la imparable expansión de pádel. En total, en este calendario que hoy ha hecho oficial Premier Pádel y la Federación Internacional (FIP) se celebrarán 26 torneos en 18 países; y el circuito pasará por cuatro continentes: Europa, Asia, África y América. Falta aún la incorporación de Oceanía, con Australia como abanderada, un continente donde también está creciendo como puede atestiguar el exnúmero uno del mundo del tenis Patrick Rafter, jugador ahora de pádel.

Sigue vigente el torneo de Miami (Estados Unidos), que dirige Fernando Belasteguín, Cancún y Acapulco en México, Asunción en Paraguay y, uno de los más esperados, el torneo de Buenos Aires. Argentina, pese a la afición que hay y a los muchos jugadores argentinos presentes en el circuito seguirá acogiendo sólo un evento en 2026.

Más torneos bajo techo, 'Start Point'... nuevas reglas en el pádel

Después del boicot del pasado año y de muchas reuniones con los jugadores, la FIP ha anunciado que el 75 % de los torneos se disputarán en pista cubierta; y que se implementará el sistema de puntuación 'Star Point'. Este sistema es algo intermedio entre el 'punto de oro' que se aplicaba en la última época del World Pádel Tour y el sistema de ventajas habitual del tenis, que es el vigente ahora en el pádel.

El sistema de puntuación 'Star Point' consiste en aplicar la ventaja habitual hasta un máximo de dos ocasiones. Si tras esas dos ventajas el marcador sigue igualado, el siguiente punto será un 'punto de oro' que decida el juego. Con ello se quiere acortar también el tiempo de los partidos.

“El calendario 2026 supone un momento fantástico para el pádel profesional, con el Tour entrando en tres nuevas ciudades y alcanzando a una audiencia más amplia que nunca. Refleja nuestra visión a largo plazo de expandir el alcance global del pádel y demuestra cómo Premier Padel ha llevado este deporte a algunos de los mercados deportivos más competitivos del mundo, con nuestro primer año en Reino Unido y el segundo en Estados Unidos", aseguraba David Sugden, CEO de Premier Pádel, quien estaba convencido de que "2026 será la mejor temporada de la historia del pádel".

Calendario completo del Premier Pádel Tour 2026

Riyad P1: 9-14 de febrero

Gijón P2: 2-8 de marzo

Cancún P2: 16-22 de marzo

Miami P1 24-28 de marzo

Qatar Major: 6-11 de abril

NewGiza P2: 13-18 de abril

Bruselas: 20-26 de abril

Buenos Aires P1: 11-17 de mayo

Asunción P2: 18-24 de mayo

Italia Major: 1-7 de junio

Valencia P1: 8-14 de junio

Valladolid P2: 22-28 de junio

Burdeos P2: 29 junio-5 julio

Málaga P1: 13-19 de julio

Pretoria P2: 27 julio-2 agosto

Londres P1: 3-9 agosto

Juegos Mediterráneos: 24-30 de agosto

Madrid P1: 31 de agosto-6 de septiembre

París Major: 7-13 de septiembre

Europe P2: 14-20 de septiembre

Rotterdam P2: 28 septiembre-4 octubre

Alemania P2: 5-11 de octubre

Milán P1: 13-18 de octubre

Kuwait P1: 26-31 de octubre

Mundial FIP: 1-7 de noviembre

Dubai P1: 9-15 de noviembre

México Major: 23-29 de noviembre

Barcelona Finals: 7-13 de diciembre