El atletismo español reta a Kamworor

El legendario atleta keninano es la gran atracción de la San Silvestre Vallecana 2025 que cierra este 2025 por las calles de Madrid

Si hay un nombre que destaca por encima del resto en la Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana 2025 ése es Geoffrey Kamworor. El atleta keniano llega precedido con el mejor palmarés que se recuerda y eso que por la prueba madrileña han pasado mitos del atletismo. Dos veces ganador del maratón de Nueva York, triple campeón mundial de medio maratón... este año volvió a ganar el maratón de Rotterdam después de superar muchos problemas y un atropello que le dejó un año en blanco, y ahora quiere cerrarlo con el triunfo en Madrid, en una prueba conocida a nivel mundial y que ha ganado popularidad en los últimos años.

"Llevo mucho tiempo sin correr un 10k, pero me gusta estar en Madrid y creo que ha sido una buena temporada. Es una carrera que me hace ilusión porque la veía correr en estas fechas a Kipchoge y siempre ha sido una referencia", señalaba el africano en la presentación previa de esta edición de la San Silvestre Vallecana, que quiere poner el colofón a un año que para él ha sido de reencuentro.

“Ha sido una gran temporada la que he hecho y quiero terminar el año ganando. Recuerdo ver en la televisión a uno de mis ídolos, a Eliud Kipchoge, ganar en la Vallecana. Por eso, es un sueño para mí correr aquí” reiteraba un Kamworor que en 2026 quiere más y se ve aún, a sus 33 años, con capacidad para "conseguir medallas en Juegos y Mundiales en maratón".

Aunque también estará el ganador del medio maratón de Milán, el italiano Xavier Chevrier, el italiano Xavier Chevrier o el macedonio Dario Ivanovski, las miradas están puestas en los españoles, que llegan, como en las chicas, con una gran participación y muchas opciones para disputarle el triunfo a Geoffrey Kamworor. Los Jesús Ramos, Carlos Mayo, Adrián Ben, Aarón Las Heras, Ibrahim Chakir o Eduardo Menacho apuntan muy alto.

La Armada Española está preparada para la San Silvestre Vallecana

“Es una carrera que tiene una emotividad única. Vamos a tirar de ello para competir con esta estrella del atletismo, pero va a ser muy complicado estar al nivel de Kamworor”, señalaba Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000m obstáculos, que va a tratar de rendir en una distancia superior a la que habitualmente hace.

Sí está en su distancia el zaragozano Eduardo Menacho, vigente campeón nacional de 10.000 metros en pista, que espera trasladar ese nivel de la pista a la calle. Y que llega sin nada que perder. “Seguro que la Vallecana supera mis expectativas. Quiero mirarle de tú a tú a Kamworor e intentar aprovecharme de su rueda para luchar con el resto de los españoles por el podio”, afirmaba el atleta maño.

Carlos Mayo ya demostró hace tres años que puede hacer un buen papel. En 2022 acabó sexto y en 2025 llega sin expectativas, pero con ilusión. “Es una incógnita total. No sé cómo reaccionará mi cuerpo tras el maratón. Espero que la supercompensación sea una aliada y que pueda conseguir un gran resultado”, indicaba Mayo.

Justo lo contrario que un Adrián Ben que, pese a que la distancia está muy lejos de lo 800 y los 1.500 en los que compite, no duda en asegurar que viene a ganar. “Yo llego a tope. Vengo a lucharle la victoria a Kamworor, pero esta distancia está muy fuera de la zona de confort y no sé si seré capaz de estar ahí. Por intentarlo no va a quedar”, afirma el de Vivero.