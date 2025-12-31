Juan Lebrón habla claro de su nueva pareja con Leo Augsburger y del objetivo que se trae entre manos

El jugador de El Puerto de Santa María mira al futuro con optimismo y ambición para intentar volver a lo más alto del circuito Premier Padel

El pádel profesional paró hace algunas semanas y tras el clásico baile de parejas llega el momento de asentar las bases de lo que será la temporada de 2026. Justo en esa dirección mira un Juan Lebrón que inicia un nuevo periplo junto a Leo Augsburger en busca de acercarse a la mejor pareja del momento, la que forman Arturo Coello y Agustín Tapia.

"Estoy haciendo todo lo posible para intentar que Leo se proyecte de la mejor manera. Quiero ser un buen compañero, que le aporte todo lo que es necesario para él", comenta en una entrevista concedida a La Chiquita Padel, dejando claro que su gran meta por el momento no va de resultados, ya que entiende que el primer paso para tener éxito es que ambos jugadores se sientan cómodos con lo que hacen.

Presionado por el pasado

Más allá de ese comienzo calmado, el andaluz admite que cuando llegas a lo más alto –como fue su caso junto a Ale Galán– es muy complicado entender desde fuera que no volver a ese punto también tiene un importante valor. Así lo explica:

"Siempre se dice que puedo aspirar a más. Cuando has sido número 1, conseguir un título o dos puede quedarse corto", recalca sobre aquella etapa dorada en la que estuvo en lo más alto con el madrileño durante tres años y medio entre 2020 y 2023. A mediados de esa última campaña fueron desbancados por la irrupción de los Golden Boys, Arturo Coello y Agustín Tapia.

El crecimiento personal de Juan Lebrón

Si algo ha hecho que señalen a Juan Lebrón en estos años de carrera, eso ha sido su temperamento. Sí, es un jugador pasional, pero en ocasiones hay quien piensa que se ha sobrepasado ciertos límites. Cuestionado por ello y por lo mal que ha llevado siempre lo que se dice de él, subraya que poco a poco ha ido encontrando su sitio paraque esas cosas no le afecten y que se imponga la tranquilidad.

"Cada vez siento menos la presión de la gente y periodistas porque he pasado por una serie de cosas que me han servido para ir conociéndome más, para saber lo que me gusta, lo que me aporta y lo que no. Eso hace que cada vez esté más tranquilo", sentencia.

Recordemos que el circuito Premier Padel regresa el 9 de febrero de 2026 con el torneo Riyadh Season P1 en Arabia Saudita (del 9 al 14 de febrero). El circuito contará con 26 torneos en 18 países, manteniendo la tradición de abrir en Riad, como en años anteriores.