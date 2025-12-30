Coki Nieto da el 'susto' un día después del 28-D: "Hoy cierro una etapa importante"

El jugador madrileño, que se ha separado de Yanguas y jugará de nuevo junto a Jon Sanz en 2026, también ha decidido variar su arma de trabajo

No era el día de los inocentes y por eso tal vez el anuncio importante que publicaba Coki Nieto pudo asustar a más de uno. Apenas unos días después de publicar en redes que Jon Sanz y él volverían a formar pareja en 2026, el jugador madrileño anunciaba otro cambio importante de cara al futuro con el que va a arrancar su nueva etapa. Se trata de un simple cambio de marca de pala, que le acompañará a partir de ahora.

"Hoy cierro una etapa importante. Han sido dos años muy intensos, llenos de trabajo diario, retos, aprendizajes y momentos que me han marcado como jugador y como persona. Desde el primer día sentí la confianza y el apoyo de una marca y de un equipo que siempre estuvo ahí. Gracias a todas las personas que forman parte de Babolat y que han hecho que este camino fuera especial", publicaba Nieto en su perfil de Instagram.

Durante estos años, el jugador madrileño ha competido con una Babolat que es muy popular entre los aficionados (Babolat Counter Viper) y cuya popularidad ha contribuido a expandir. De hecho, su puesta por esta marca sólo era para el juego, ya que tenía otra que le vestía diferente.

"Toca cerrar este capítulo con agradecimiento y respeto, gracias de corazón por acompañarme en estos años", añadía el futuro compañero de Jon Sanz, que no quiso desvelar aún qué paso dará ahora y que se guarda esa bala para publicarla y darle promoción a su nueva herramienta de trabajo.

Junto a Arturo Coello en la Hexagon Cup

Coki Nieto se encuentra estos días en Punta Cana, donde trata de relajarse después de finalizar la temporada hace dos semanas y antes de iniciar los entrenamientos para un 2026 en el que parte como quinta pareja del circuito junto a Sanz y que tratará de dar al fin el salto al Top-4.

Su primera cita, previsiblemente, será en la Hexagon Cup que se juega en Madrid dentro de un mes y donde forma parte del equipo de Team Bella Puerto Rico, donde también están Arturo Coello, con el que formaría pareja, Bea González y Bea Caldera, aparte de los Next Gen Juani Rubini y el navarro Aimar Goñi.

El primer torneo del Premier Pádel Tour no llegaría hasta la segunda semana de febrero, del 9- al 14, en la capital de Arabia Saudí. Un evento donde se estrenará con Jon Sanz en su segunda etapa juntos.