España se asegura su futuro en el rugby mundial

Álvaro García y Claudia Peña, los dos referentes del rugby español, elegidos como mejor jugador y jugadora de 2025, un premio que dobla Lucien Richardis, la gran esperanza futura del XV del León

El rugby español despide un 2025 de ensueño para sus intereses. Un año en el que llamó a las puertas de la elite y en el que se ganó el resto de las grandes potencias en este deporte. Si bien brilló especialmente en Seven, donde la selección española se proclamó subcampeona de las Series Mundiales, también destacó en rugby XV.

La selección española masculina logró en febrero la clasificación para el Campeonato del Mundo de Australia 2027 y semanas después rozó la hazaña en la final del campeonato de Europa ante Georgia, a la que plantó cara en su terreno. No sólo eso. Los de Bouza igualaron su mejor clasificación histórica en verano tras ganar a Estados Unidos a domicilio, una selección a la que no habían logrado vencer nunca. Y, en la ventana de noviembre, casi vencen a Inglaterra A y aguantaron hasta los últimos minutos ante Fiyi, una selección del Top-10 ante la que demostraron el crecimiento del rugby español.

Fiyi será, precisamente, una de las rivales con las que se verán Los Leones en dos años, en la Copa del Mundo de Australia, además de con Los Pumas argentinos y con la selección de Canadá, a la que también doblegaron en verano en la gira que hicieron por Norteamérica.

A esa visibilidad del rugby masculino se une la selección femenina, que un año más se coronó como Campeona de Europa y que, en el Mundial de Inglaterra 2025, plantó cara a algunas de las grandes potencia, entre ellas la entonces vigente campeona Nueva Zelanda, pese a caer en la primera fase. Y también los M20 masculinos, que hicieron un meritorio mundial en su categoría y varios de ellos ya han dado el salto a la absoluta.

Álvaro García y Claudia Peña, los mejores de 2025

Muchos han sido los jugadores que han destacado este año, pero algunos de ellos han sobresalido y así lo ha reconocido la Real Federación Española de Rugby (RFER). Es el caso de Álvaro García Albó, al que la federación ha nombrado como Mejor jugador del año..

El talonador de la selección española no sólo ha brillado con el combinado nacional, sino que este año ha llegado al Stade Français, uno de los equipos del Top 14 galo, por lo que está jugando una de las mejores ligas del mundo.

Por otro lado, Claudia Peña ha sido escogida de nuevo como Mejor Jugadora del Año de Rugby XV. La jugadora de Harlequins, de Londres, es el gran referente del rugby femenino español y, con apenas 21 años, destaca en la Premiership Women’s Rugby. "Durante la temporada 2025, Peña ha sido una figura destacada en la defensa del título europeo de Las Leonas y en la campaña de la Copa del Mundo de Rugby celebrado en Inglaterra, aportando carácter, talento y una madurez competitiva que la federación ha vuelto a reconocer con el galardón más importante del rugby XV femenino nacional", publica la federación española.

Lucien Richardis, el referente de futuro del rugby español

No sólo de presente vive España en este gran momento, sino que parece asegurarse su futuro con los éxitos y el nivel de las selecciones inferiores. En especial con una selección M20 que cuajó un gran Mundial 2025 y que ya ha aportado a varios jugadores este año a la absoluta, algunos de los cuales debutaron en la ventana de noviembre.

Uno de ellos ha sido Lucien Richardis, quien ha sido elegido Mejor Jugador del Año M20 y Rookie Masculino del Año, no en vano ya ha destacado en la selección española absoluta. Primero, con su debut en el Campeonato de Europa de febrero y, luego, ante Inglaterra A, en el partido del José Zorrilla de noviembre que el XV del León tuvo ganado hasta la remontaba británica del último minuto.