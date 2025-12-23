España ya sabe fecha y hora para la revancha y señala a su mejor jugador de Seven

La selección masculina de rugby ya conoce el calendario del Campeonato de Europa 2026, que arranca en Amsterdam ante unos Países Bajos que nos tienen ganas

La selección masculina de rugby ha conocido este martes el calendario que le espera en el Campeonato de Europa 2026, donde repetirá el calendario del pasado año, aunque con los partidos como local cambiados y con un arranque en el que se vivirá una revancha sin tanta trascendencia con esta pasada edición.

El España-Países Bajos que inauguró para el XV del León el Campeonato de Europa de 2025 se veía como una final que decidiría qué selección lograría la clasificación histórica para el Mundial de Australia 2027. España pasó por encina del equipo neerlandés y, en la jornada siguiente, certificó su presencia en el Mundial al ganar en Suiza.

Ahora, el partido ante los Países Bajos le servirá a los Pablo Bouza como arranque de esta edición, pero se jugará en el Centro Nacional de rugby de Amsterdam y tendrá lugar el 7 de febrero de 2026. Si en aquella edición sirvió para decidir una plaza mundialista, en esta ocasión valdrá para decidir un semifinalista, ya que se da por hecho que España vencerá a Suiza en casa (el 14 de febrero) y difícilmente podrá ganar a Georgia en el Avchala Stadium de Tiflis el 21 de febrero. Será la repetición de la final del año pasado, cuando los pupilos de Bouza rozaron la sorpresa ante los Lelos.

En estos últimos meses España ha mejorado mucho, como ha podido demostrar con su victoria sobre Estados Unidos a domicilio o el gran partido que recientemente se marcó ante Fiyi, por lo que en teoría debería haber más diferencia aún con el nivel de los Países Bajos. Pero se juega fuera de casa y los neerlandeses tendrán ganas de revancha...

Si en el rugby XV, España sigue avanzando en su progresión, en el rugby VII, 2025 ha sido el año de su consolidación, con el segundo puesto que logró en las Series Mundiales de Seven, donde perdió la final ante Suráfrica.

Laforga, mejor español de Seven y debut soñado con el XV del León

Todo ello gracias a jugadores veteranos como Pol Pla, pero también a una nueva hornada que augura un gran futuro para España en esta modalidad del rugby. No está entre los jóvenes, pese a tener 26 años, Alejandro 'Chino' Laforga, que lleva desde 2022 con la selección española de Seven. Pero sí fue de los más destacados. Por eso, la Real Federación Española de Rugby (RFER) le ha distinguido como 'Mejor Jugador' nacional del año en rugby 7.

El medio de melé del Complutense Cisneros fue clave para que España lograra la tercera posición la fase regular de las Series Mundiales y luego se proclamara subcampeona del mundo en el torneo final celebrado en Los Ángeles. Laforga no estuvo en los dos primeros torneos de este año, porque Bouza tiró de él para el XV del León y se pudo estrenar ante Fiyi, actuando como ala gracias a su velocidad.