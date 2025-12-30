San Silvestre Vallecana 2025: Horario recorrido y donde ver en TV la popular carrera Madrileña

La San Silvestre Vallecana 2025 reúne en Madrid, el 31 de diciembre, a miles de atletas y algunas de las estrellas del atletismo español y mundial

La Armada Española contra las estrellas foráneas. Así se presenta una Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional 2025 que pondrá el colofón al año en las calles de Madrid y que contará, previamente, con la carrera popular en la que participarán miles de atletas.

El keniano Geoffrey Kamworor, triple campeón mundial de medio maratón y dos veces campeón mundial de cross, es el gran favorito en la prueba internacional masculina, donde habrá una gran representación española (Carlos Mayo, Fernando Carro, Adrián Ben, Eduardo Menacho, Chakir...) y foránea con el italiano Xavier Chevrier, ganador del medio maratón de Milán, el etíope Urgessa Negassa, el macedonio Dario Ivanovski, etc.

Marta García firmó el año pasado una actuación histórica. Dio la sorpresa al superar a la plusmarquista mundial de maratón, la keniana Ruth Chepngetich, y se convirtió en la primera española en conquistar la clásica de fin de año desde 2008, logrando además la mejor marca nacional. Este año tiene el difícil reto de revalidar su corona ante la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5 kilómetros. Las españolas Carla Gallardo, Lucía Rodríguez o Fatima Ouhaddou también prometen 'guerra'.

A qué hora se corre la San Silvestre Vallecana 2025

La San Silvestre Vallecana 2025 arranca a partir de las 16:50 horas con la prueba popular que llena las calles de Madrid de miles de atletas. La salida será escalonada desde esa hora hasta las 18:20 horas, cuando salen los atletas con peor marca registrada o que no tienen ninguna. La prueba internacional, donde estarán todos los profesionales, comienza a las 19:55 horas.

Recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025

La San Silvestre Vallecana parte desde la Avenida de Concha Espina (esquina Plaza Sagrados Corazones) y llega a la Calle Candilejas, en Vallecas, donde está situada la línea de meta. Y, entre medias, pasa por lugares muy reconocibles de la capital de España como las fuentes de Cibeles, Neptuno o la Puerta de Alcalá.

Este es el recorrido de la San Silvestre Vallecana 2025: Concha Espina, Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo / Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza Emperador Carlos V (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos), en Vallecas.

Donde ver en TV la San Silvestre Vallecana 2025

La San Silvestre Vallecana es una prueba de un gran prestigio en la capital de España y reúne a miles de atletas, aparte de los grandes profesionales que la disputan. Por ello, se podrá seguir, tanto la prueba internacional como la popular, en la televisión autonómica Telemadrid.

En ESTADIO Deportivo le daremos cumplida información de lo que ocurra en la carrera madrileña, que despide 2025 por todo lo alto.