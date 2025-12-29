Domen Prevc hace historia en Oberstdorf y abre a lo grande una nueva edición del Cuatro Trampolines

Prevc se convierte en el primer esloveno que gana en Oberstdorf y refuerza su liderato en la Copa del Mundo de saltos de esquí

La cita de saltos más esperada del año comenzó con el dominio del líder de la temporada y gran favorito al triunfo final. El esloveno Domen Prevc se ha impuesto en la primera prueba de la septuagésima cuarta edición del Cuatro Trampolines, que arrancó este lunes en la localidad alemana de Oberstdorf.

Prevc, que ya había dominado el domingo la calificación, hacía así historia, ya que la primera vez que en Oberstdorf ganaba un esloveno. Lo hizo además de forma muy clara (17,5 puntos de diferencia) en el primero de los Cuatro Trampolines, seguido por el vigente ganador del águila dorada, el austríaco Daniel Tschofenig. Este último acabó igualado con el también esloveno Timi Zajc, pero éste fue descalificado y perdió ese lugar, con lo que el alemán Felix Hoffmann, que había acabado en cuarta posición, subió al tercer cajón del podio.

Con cinco victorias esta temporada, Domen Prevc protagonizó dos saltos de más de 140 metros, consiguió el decimoquinto triunfo de su carrera y alarga su ventaja en la Copa del Mundo, donde es el incontestable líder. Más aún cuando el saltador que más problemas estaba dándole este año, el japonés Ryoyu Kobayashi, sólo pudo ser sexto en Oberstdorf.

El dominio austriaco, pese a la victoria de Prevc, volvió a ser total en esta especialidad. No sólo ocuparon la segunda plaza con Daniel Tschofenig, sino que también lo hicieron con la cuarta, con Jan Hoerl, y con la séptima, octava y novena para Stephan Embacher, Jonas Schuster y Stefan Kraft, respectivamente. Cinco de las nueve primeras plazas.

Completaron el Top-10, el alemán Phillip Raimund, que acabó quinto, el mencionado Kobayashi en la sexta plaza, y el noruego Kristoffer Sundal, que finalizó en décima posición.

Dominio absoluto de Domen Prevc

Domen Prevc cerró su participación en esta primera prueba de los Cuatro Trampolines con una puntuación de 316,7; Tschofenig firmó 299,2 igual que el descalificado Zajc; mientras que Hoffmann cerró el podio con 297,3 puntos.

La segunda cita de los Cuatro Trampolines tendrá lugar, como es tradicional, el día de Año Nuevo, en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Quince años después, volverá a ser retransmitida en directo, en abierto, por Televisión Española, algo que era tradicional ese primer día del año, al igual que el concierto de Año Nuevo de Viena. Y que dejó de televisarse en 2012.

Tras esto, las dos pruebas que cierran esta edición serán, el 4 de enero, en Innsbruck (Austria) y en Bischofshofen, también en tierras austriacas, la última, el 6 de enero. Serán una buena prueba de fuego de cara a los Juegos Olímpicos 2026 de Milán-Cortina d'Ampezzo que arrancan justo un mes después.