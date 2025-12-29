Van der Poel sufre el ataque de otro aficionado y, aún así, arrasa de nuevo y suma seis de seis en la temporada de ciclocross

El ciclista neerlandés se impone en el X20 Trofee Azencross de Loehnhout, donde Van Aert sólo pudo ser décimo

Seis de seis para Mathieu Van der Poel. El ciclista neerlandés sigue contando sus apariciones en la temporada de ciclocross por victorias y este lunes repitió su supremacía en el mano a mano con Wout Van Aert, al que derrotó de nuevo en X20 Trofee Azencross de ciclocrós, en Loehnhout (Bélgica).

Ausente este domingo en la última prueba de la Copa del Mundo en Dendermonde, donde sí estuvo Van Aert y acabó sexto, Van der Poel no tuvo problemas para hacerse con una carrera más, en la que no dio opción a sus rivales y, en especial, al belga, que solo le aguantó tres vueltas antes de que el neerlandés le diera el hachazo con un ataque que fue definitivo.

Van Aert salió decidido a aguantar a su gran rival y se mantuvo junto a él en cabeza de carrera esas tres primeras vueltas, pero Van der Poel dio una marcha más, demarró y el belga ya no pudo seguirle. Para colmo, poco después Van Aert pinchó, tuvo que cambiar de bicicleta y perdió también la rueda del grupo perseguidor. Ante esto, su esfuerzo sólo le dio para ser décimo, a 1:26 de su gran rival.

Van der Poel entró en meta con un tiempo de 57:48, con 46 segundos por delante del belga Niels Valndeputte, compañero de equipo en el Alpecin-Deceuninck y segundo este lunes en Loehnhout. Tras ellos, a 57 segundos, llegó un grupo de tres corredores en el que se impuso el neerlandés Joris Nieuwenhuis por delante de su compatriota Ryan Kamp y del belga Toon Aerts.

La nota triste fue un nuevo percance de Van der Poel con el público. Si hace unos días, un aficionado le echó humo en la cara, en esta ocasión, otra persona del público le dio en una pierna en la primera vuelta, pero el ciclista neerlandés logró controlar la bicicleta y no perdió comba con la cabeza de carrera. "Preferiría que me tiraran cerveza", bromeó en su día cuando le soplaron humo, aunque ni una ni otra cosa le han hecho mucha gracia.

Lucinda Brand se afianza como líder de la Copa del Mundo

La neerlandesa Lucinda Brand, por otro lado, fue la ganadora de la prueba femenina en Loehnhout y consolidó su liderato en la general de la Copa del Mundo. Por detrás de ella llegaron la checa Kristyna Zemanova y la también neerlandesa Manon Bakker.

El ciclocross no para y este martes hay otra prueba, aunque no contará con la participación de Van der Poel. Se trata del Superprestige de Diegem, también en Bélgica, prueba que contará con la presencia del alicantino Felipe Orts. Van der Poel y Van Aert, por su parte, volverán a competir este viernes en el Exact Cross en Mol y, dos días después, en Zonhoven, la siguiente prueba de la Copa del Mundo.